Ľubovnianska nemocnica je ohľadom koronavírusu nepripravená

Stará Ľubovňa 12. marca (TASR) – V súvislosti so šírením nákazy novým koronavírusom v krajine je nemocnica v Starej Ľubovni podľa jej riaditeľa Petra Bizovského nedostatočne pripravená.



„My nemáme pomôcky pre našich zamestnancov, chýbajú respirátory, ochranné odevy, štíty a dokonca aj jednoduché rúška, ktorými by mal disponovať každý zamestnanec,“ uviedol pre TASR riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice.



Nemocnica ruší plánované operácie, pretože, ako uviedol riaditeľ, jedno z opatrení, ktoré vo štvrtok vyšlo, je zrušenie plánovaných výkonov. „Predovšetkým treba zvážiť nutnosť skríningových a preventívnych vyšetrení, ktoré sa dajú zrealizovať aj po odznení vlny vírusu," priblížil Bizovský.



Podľa neho má nemocnica vypracovaný havarijný plán, no v prípade, že dôjde k zhoršeniu a masívnej infekcii obyvateľstva, sami túto mimoriadnu situáciu určite nezvládnu. „Tu bude musieť zasadnúť krízový štáb, buď kraja alebo okresu, ktorý si to bude riadiť. Chceme chrániť nemocnicu, aby sme neohrozili životy ľudí. Je tu predsa veľká pôrodnica, kde sa robí cez 1000 pôrodov ročne, čiže určite je tu obava o nemocnicu,“ zdôraznil riaditeľ.