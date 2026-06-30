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BKIS ruší podujatie Deň humoru, dôvodom sú meteorologické prognózy
Vývoj búrok môže byť podľa meteorológov veľmi dynamický a ich presný čas i intenzita sa môžu meniť v krátkom časovom horizonte.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) ruší pôvodne plánované podujatie Deň humoru, ktoré sa malo konať v stredu (1. 7.) v parku na Dunajskej ulici. Dôvodom sú aktuálne meteorologické prognózy. TASR o tom informovali z BKIS. Podujatie venované humoru Milana Lasicu a Júliusa Satinského malo otvoriť tohtoročné Bratislavské kultúrne leto.
„Rozhodnutie sme prijali po dôkladnej komunikácii s odborníkmi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), ktorý na zajtra predpovedá veľmi nepriaznivé podmienky pre organizáciu celodenného podujatia v exteriéri,“ približujú z BKIS.
Po období extrémnych horúčav s teplotami presahujúcimi 35 stupňov Celzia sa v priebehu stredy očakáva príchod studeného frontu, ktorý má priniesť intenzívne búrky sprevádzané silným nárazovým vetrom, výdatnými zrážkami a výraznou nestabilitou počasia. Vývoj búrok môže byť podľa meteorológov veľmi dynamický a ich presný čas i intenzita sa môžu meniť v krátkom časovom horizonte. „Takéto podmienky predstavujú významné bezpečnostné riziko pre účinkujúcich, návštevníkov aj technické zabezpečenie podujatia,“ podotýkajú z BKIS.
SHMÚ vydal pre Bratislavu na stredu výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami a zároveň výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Popoludní môže teplota stúpnuť nad 35 stupňov Celzia. Zároveň je podľa meteorológov malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 mm za polhodinu, nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 km/h a s krúpami. Výstraha pred vysokými teplotami platí predbežne od 13.00 do 19.00 h, pred búrkami od 15.00 do 23.00 h.
„Rozhodnutie sme prijali po dôkladnej komunikácii s odborníkmi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), ktorý na zajtra predpovedá veľmi nepriaznivé podmienky pre organizáciu celodenného podujatia v exteriéri,“ približujú z BKIS.
Po období extrémnych horúčav s teplotami presahujúcimi 35 stupňov Celzia sa v priebehu stredy očakáva príchod studeného frontu, ktorý má priniesť intenzívne búrky sprevádzané silným nárazovým vetrom, výdatnými zrážkami a výraznou nestabilitou počasia. Vývoj búrok môže byť podľa meteorológov veľmi dynamický a ich presný čas i intenzita sa môžu meniť v krátkom časovom horizonte. „Takéto podmienky predstavujú významné bezpečnostné riziko pre účinkujúcich, návštevníkov aj technické zabezpečenie podujatia,“ podotýkajú z BKIS.
SHMÚ vydal pre Bratislavu na stredu výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami a zároveň výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Popoludní môže teplota stúpnuť nad 35 stupňov Celzia. Zároveň je podľa meteorológov malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 mm za polhodinu, nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 km/h a s krúpami. Výstraha pred vysokými teplotami platí predbežne od 13.00 do 19.00 h, pred búrkami od 15.00 do 23.00 h.