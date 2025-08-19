< sekcia Regióny
Bratislavské kultúrne stredisko si výročie invázie pripomenie filmami
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko sa v rámci ročného cyklu Kontexty dotýka celospoločensky aj lokálne významných kultúrnych udalostí spojených s Bratislavou.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) si cyklom Kontexty vo štvrtok (21. 8.) o 19.30 h na Hlavnom námestí pripomenie výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa dvoma významnými filmovými dielami Čierne dni a 322. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Bleho Francúzová.
„Autentickú dobovú výpoveď o dianí v uliciach, dramatických stretoch Bratislavčanov a Bratislavčaniek s ruskými vojakmi a tankami, silných emóciách pri siahaní na ich práva a slobodu a narastajúcej neistote, poskytne dokumentárny film Čierne dni,“ približuje film, ktorý osobne uvedie jeden z režisérov, Milan Černák.
„O 20.00 h naň nadviaže celovečerný debut Dušana Hanáka 322 s jeho osobným uvedením, ako aj predslovom filmovej kritičky Kataríny Mišíkovej,“ avizuje BKIS projekciu filmu, ktorý „je odvážnou obžalobou režimu“. Film sa začal natáčať v okupačnom roku a dokončili ho v roku 1969. Po natočení ho režim vyhodnotil ako protispoločenský a demoralizujúci. Pre nepriamu kritiku systému sa na 20 rokov stal trezorovou snímkou. Slovenskí filmoví kritici snímku 322 označili za najlepší slovenský film 20. storočia.
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko sa v rámci ročného cyklu Kontexty dotýka celospoločensky aj lokálne významných kultúrnych udalostí spojených s Bratislavou. Zamerané sú na historické míľniky hlavného mesta a dejinné udalosti Slovenska. Pripomínajú aj umelecký a spoločenský prínos osobností. Zámerom cyklu je nazrieť na udalosti z novej perspektívy a vracať ich do prítomnosti.
