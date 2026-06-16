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Blanár vystúpi na oslavách výročia Medzinárodného vyšehradského fondu
Súčasťou programu bude po prvý raz odovzdanie Vyšehradskej literárnej ceny udeľovanej autorom výnimočných literárnych diel z krajín Vyšehradskej štvorky (V4).
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) v utorok o 17.00 h vystúpi na slávnostnom podujatí pri príležitosti 26. výročia založenia Medzinárodného vyšehradského fondu v Divadle Aréna v Bratislave. TASR o tom informovali z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Súčasťou programu bude po prvý raz odovzdanie Vyšehradskej literárnej ceny udeľovanej autorom výnimočných literárnych diel z krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Program zároveň ponúkne umelecké čítania z ocenených kníh v pôvodných jazykoch autorov.
Počas podujatia bude takisto vyhlásený víťaz ocenenia Projekt roka, ktoré každoročne upriamuje pozornosť na úspešné iniciatívy podporujúce regionálnu spoluprácu v krajinách V4.
Medzinárodný vyšehradský fond so sídlom v Bratislave bol založený v roku 2000 vládami Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Poľska s cieľom podporovať regionálnu spoluprácu, občiansku spoločnosť, kultúru, vzdelávanie, vedu a výskum, ako aj medziľudské kontakty v regióne strednej Európy.
Súčasťou programu bude po prvý raz odovzdanie Vyšehradskej literárnej ceny udeľovanej autorom výnimočných literárnych diel z krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Program zároveň ponúkne umelecké čítania z ocenených kníh v pôvodných jazykoch autorov.
Počas podujatia bude takisto vyhlásený víťaz ocenenia Projekt roka, ktoré každoročne upriamuje pozornosť na úspešné iniciatívy podporujúce regionálnu spoluprácu v krajinách V4.
Medzinárodný vyšehradský fond so sídlom v Bratislave bol založený v roku 2000 vládami Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Poľska s cieľom podporovať regionálnu spoluprácu, občiansku spoločnosť, kultúru, vzdelávanie, vedu a výskum, ako aj medziľudské kontakty v regióne strednej Európy.