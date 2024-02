Bleduľa jarná karpatská už začala kvitnúť

Jovsa 29. februára (TASR) - V Národnej prírodnej rezervácii (NPR) Jovsianska hrabina ochranári zaznamenali začiatok kvitnutia chránenej bledule jarnej karpatskej. Rastie približne na desiatich lokalitách, a to výhradne na východnom Slovensku. Ochranári pre sucho zaznamenali pokles populácie tejto rastliny na jej najznámejšej lokalite. Pre TASR to uviedol botanik Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat Ján Bosák.



Tento druh sa odlišuje od bežných druhov bledúľ žltými škvrnkami na okvetných lístkoch, robustnejším vzrastom a vyšším počtom dvojkvetých jedincov. Botanik uviedol, že napriek tomu, že v posledných rokoch oblasť NPR čelí suchším obdobiam, najmä počas leta, populáciu bledule je možné považovať za stabilnú. Prínosom pre rastliny je podľa neho zimné a jarné vybrežovane potoka Myslina, keď "vytvára viaceré korytá, ktoré počas letných mesiacov síce vyschnú, ale potok zásobuje vodou väčšiu plochu územia. Niektoré hlbšie depresie, ktoré boli v tomto období zaplavené umožňujú aj vývoj rôznych žiab a obojživelníkov."



Zdôraznil, že pre bleduľu jarnú karpatskú je kritické obdobie jarného sucha, ktoré môže výrazne ovplyvniť jej populáciu. Aktuálne CHKO Vihorlat nevidí dôvod na zásah, ale pripomína že situáciu v NPR pozorne sledujú.



V súvislosti s ochranou lokality CHKO Vihorlat tiež upozorňuje na prísne pravidlá v NPR Jovsianska hrabina, kde platí najvyšší stupeň ochrany. Pohyb a zber rastlín vrátane cesnaku medvedieho je tam zakázaný, s možnou pokutou až do 300 eur.