Blíži sa finále prvého ročníka speváckej súťaže Trnavský tón
Do súťaže sa zapojilo 23 detí.
Autor TASR
Trnava 22. októbra (TASR) - Blíži sa finále prvého ročníka speváckej súťaže Trnavský tón, ktorá vznikla s cieľom podporiť mladé hudobné talenty z regiónu. Finálový večer sa odohrá v nedeľu 26. októbra v priestoroch Mariánskej sály v Trnave a predstaví najlepších súťažiacich z dvoch vekových kategórií. Informoval o tom organizátor a zakladateľ podujatia Michal Lipovský z občianskeho združenia Mariánska sála.
„Finálový program obohatia aj vystúpenia hudobných hostí - speváka Martina Haricha, speváčky a herečky Ingridy Baginovej, detského speváckeho zboru Cantica Kids,“ priblížil Lipovský s tým, že o tanečný sprievod sa postará tanečná škola Alegria. Do súťaže sa zapojilo 23 detí. Rozdelené boli do dvoch kategórií podľa veku. Ich výkony hodnotila odborná porota.
