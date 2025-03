Blíži sa hlasovanie v čitateľskej ankete Kniha Záhoria

Senica 30. marca (TASR) - Hlasovanie v 14. ročníku čitateľskej ankety Kniha Záhoria sa začne 1. apríla. Hlasovať bude možné do 30. apríla. Do ročníka 2023 - 2024 organizátori zaregistrovali celkovo 50 kníh, ktoré vyšli v daných rokoch, týkajú sa regiónu Záhorie a majú pridelené ISBN. O priazeň verejnosti sa aktuálne uchádza 25 titulov tematicky alebo autorsky viazaných k regiónu. TASR o tom informovala Záhorská knižnica.



Spoznávať nominované knihy môžu záujemcovia prostredníctvom webovej stránky, ale aj osobne. Všetky tituly budú počas apríla vystavené v knižnici. „Do hlasovania je možné zapojiť sa osobne v knižniciach v Senici, Skalici a Malackách. Takisto sa dá hlasovať online na webe Knihy Záhoria,“ priblížila riaditeľka Záhorskej knižnice Silvia Sameková.



Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 4. júna. Aktuálny ročník čitateľskej ankety Kniha Záhoria organizuje Záhorská knižnica spolu so Záhorským múzeom v Skalici, s Mestským centrom kultúry Malacky a mestom Senica.