Blíži sa Májový kvet, organizátori avizujú tento rok pestrejší program
Trh sa rozprestrie od Hlavnej ulice cez Trojičné námestie pod mestskou vežou až po časť Hviezdoslavovej ulice.
Autor TASR
Trnava 29. marca (TASR) - Historické centrum Trnavy sa od 7. do 9. mája opäť zaplní tisíckami kvetov. Podujatie Májový kvet sľubuje tento rok pestrejší program, rozšírené zóny pre návštevníkov a edukatívne aktivity pre deti. Záujemcovia o predaj majú posledných pár dní na registráciu, prihlášky je možné podať do 5. apríla. TASR o tom informovali z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
Trh sa rozprestrie od Hlavnej ulice cez Trojičné námestie pod mestskou vežou až po časť Hviezdoslavovej ulice. Počas troch dní bude otvorený od 8.00 do 18.00 h. Organizátori očakávajú širokú ponuku kvetín, ovocia, korenín či sušených rastlín. Vlani sa na podujatí zúčastnilo 77 predajcov.
Kultúrny program otvorí v piatok 8. mája kvetinový sprievod so žiakmi trnavských škôl a škôlok. „Piatkový otvárací sprievod pripravujeme v porovnaní s minulým rokom výraznejší a vizuálne bohatší,“ uviedla Jana Pekárková z mestského kultúrneho strediska Zaži v Trnave. Sprievod doplní bubenícka šou, pouliční kaukliari a artisti.
Sobotný program prinesie workshopy, aktivity pre deti, poradenstvo pre záhradkárov aj hudobné vystúpenia. „Aj v sobotu chceme návštevníkom priniesť viac, program preto doplníme o tvorivé dielne, pouličné vystúpenia buskerov, artistov a žonglérov, ako aj o oddychové zóny,“ doplnila.
Súčasťou programu bude aj tvorivo-edukačná aktivita pre deti v Ružovom parku, kde si budú môcť vyskúšať výrobu hmyzích hotelov. Tie podľa organizátorov vzniknú na základe minuloročného hlasovania detí a následne pribudnú v mestských parkoch ako útočisko pre užitočný hmyz.
Májový kvet podľa Alexandra Prostináka z OOCR Trnava Tourism oslovuje široké spektrum návštevníkov. „Je zaujímavý pre milovníkov kvetov aj ľudí, ktorí si radi užívajú mestský trh so všetkým, čo k nemu patrí. Do centra Trnavy prináša farby a príjemnú atmosféru, a tú tento rok ešte viac oživia pouliční umelci,“ uzavrel.
Trh sa rozprestrie od Hlavnej ulice cez Trojičné námestie pod mestskou vežou až po časť Hviezdoslavovej ulice. Počas troch dní bude otvorený od 8.00 do 18.00 h. Organizátori očakávajú širokú ponuku kvetín, ovocia, korenín či sušených rastlín. Vlani sa na podujatí zúčastnilo 77 predajcov.
Kultúrny program otvorí v piatok 8. mája kvetinový sprievod so žiakmi trnavských škôl a škôlok. „Piatkový otvárací sprievod pripravujeme v porovnaní s minulým rokom výraznejší a vizuálne bohatší,“ uviedla Jana Pekárková z mestského kultúrneho strediska Zaži v Trnave. Sprievod doplní bubenícka šou, pouliční kaukliari a artisti.
Sobotný program prinesie workshopy, aktivity pre deti, poradenstvo pre záhradkárov aj hudobné vystúpenia. „Aj v sobotu chceme návštevníkom priniesť viac, program preto doplníme o tvorivé dielne, pouličné vystúpenia buskerov, artistov a žonglérov, ako aj o oddychové zóny,“ doplnila.
Súčasťou programu bude aj tvorivo-edukačná aktivita pre deti v Ružovom parku, kde si budú môcť vyskúšať výrobu hmyzích hotelov. Tie podľa organizátorov vzniknú na základe minuloročného hlasovania detí a následne pribudnú v mestských parkoch ako útočisko pre užitočný hmyz.
Májový kvet podľa Alexandra Prostináka z OOCR Trnava Tourism oslovuje široké spektrum návštevníkov. „Je zaujímavý pre milovníkov kvetov aj ľudí, ktorí si radi užívajú mestský trh so všetkým, čo k nemu patrí. Do centra Trnavy prináša farby a príjemnú atmosféru, a tú tento rok ešte viac oživia pouliční umelci,“ uzavrel.