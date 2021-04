Sviatky by nemali ovplyvniť veľké množstvo poistencov Dôvery v UNLP

Košice 1. apríla (TASR) – Súkromná zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera neočakáva, že sa aktuálna situácia počas sviatkov dotkne väčšieho množstva poistencov. V súvislosti s ukončeným zmluvným vzťahom s Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura (UNLP) Košice o tom TASR informoval PR špecialista tejto ZP Matej Štepianský. Zdôvodňuje to tým, že odkladná starostlivosť počas sviatkov nebude poskytovaná a neodkladná starostlivosť pre poistencov Dôvery v UNLP je zabezpečená.



Pripomenul, že UNLP, ako aj ďalšie nemocnice sú subjektmi hospodárskej mobilizácie a rozsah nimi poskytovanej zdravotnej starostlivosti je v súčasnosti výrazne redukovaný. „V praxi to znamená, že neposkytujú plánovanú zdravotnú starostlivosť s výnimkou starostlivosti o onkologických pacientov alebo tých, ktorým sa v nemocniciach poskytuje dialyzačná alebo biologická liečba. V prípade UNLP ide o niekoľko desiatok poistencov Dôvery, s ktorými komunikujeme,“ spresnil Štepianský. Ak sa poistenci Dôvery napriek aktuálnej situácii rozhodnú pre plánovanú starostlivosť v UNLP, môžu tak urobiť s tým, že im táto ZP poskytne príspevok na ošetrenie u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosť. „Pacientom poskytneme príspevok v 100-percentnej výške - na úrovni úhrad pre univerzitné nemocnice,“ dodal. Podľa jeho slov intenzívne komunikujú s nemocnicami a inými zdravotníckymi zariadeniami v regióne, aby do nich mohli presmerovať svojich poistencov, ktorí mali naplánovanú starostlivosť v UNLP.



Táto nemocnica má vypracovaný manuál, na základe ktorého poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť poistencom ZP Dôvera. „Manuál umožňuje lekárom postarať sa o väčšinu prípadov pacientov, jednoznačne o pacientov s ochorením COVID-19, onkologických pacientov a tiež pacientov po transplantácii,“ povedala pre TASR hovorkyňa UNLP Monika Krišková s tým, že medzi akútne výkony patrí aj pôrod.



Od štvrtkového rána otvorili klientske centrá pre tých poistencov Dôvery, ktorí prídu do nemocnice a lekár vyhodnotí ich zdravotný stav ako odkladnú zdravotnú starostlivosť. „V centrách ich poinformujú, ako postupovať ďalej. Počas dnešného prvého dňa fungovania ich využilo 15 pacientov. Je už viac - menej na poisťovni Dôvera, čo im následne odporučí,“ doplnila.



ZP Dôvera svojim poistencom odporúča, aby sledovali jej webovú stránku a v prípade potreby využili telefonickú linku 0850 850 850. Tá je im k dispozícii aj počas sviatkov od piatka (2. 4.) do pondelka (5. 4.) v čase od 8.00 do 16.00 h.



UNLP sa s Dôverou nedohodla na pokračovaní zmluvného vzťahu, preto týmto poistencom od apríla poskytuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Tvrdí, že k dohode nedošlo z ekonomických dôvodov, respektíve pre nedostatočné platby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Podporu jej vyjadrilo aj Lekárske odborové združenie. Podľa Dôvery UNLP ako jediná nemocnica na Slovensku odmietla ponuku, ktorú jej predostreli.