Blok A Stavebnej fakulty v Bratislave prechádza obnovou

Bratislava 1. júna (TASR) - Blok A Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave prechádza v týchto týždňoch obnovou a modernizáciou. Náklady na obnovu sú v plnej výške hradené z projektu ACCORD. Informuje o tom fakulta na svojom webe.



Blok A bol uvedený do prevádzky ešte v januári 1967, preto sa nazýva aj ako "stará budova". Stavebné práce na budove má zhotoviteľ ukončiť do konca novembra tohto roku. "Ich predmetom je obnova a modernizácia bloku A, ktorá zahŕňa obnovu a zateplenie fasády a komplexnú obnovu a modernizáciu stavebnej časti jestvujúcich vnútorných priestorov, vrátane rozvodov technického zabezpečenia budov na prvom až šiestom nadzemnom podlaží. Výmena strešného plášťa nie je súčasťou projektu, modernizovaný bol už v roku 2017," uvádza sa na webe fakulty.



V rámci projektu vzniká nový vstup so schodiskom a rampou z bočnej strany objektu, ktorý bude situovaný do priestoru nárožia Ul. Imricha Karvaša a Námestia slobody. Navrhnutý vchod sprístupní novovzniknutú študentskú zónu, ktorej prevádzka bude nezávislá od prevádzky fakulty. V interiéroch prebiehajú dispozičné zmeny na prvom až treťom nadzemnom podlaží, kde budú priestory študentskej zóny pre kampus STU Centrum a pre Univerzitný technologický inkubátor STU.



Prvé až šieste nadzemné podlažie sa dispozične mení iba v minimálnej miere. Predmetom prác je najmä celková obnova interiérov, ktoré neboli komplexne modernizované od uvedenia budovy do prevádzky a nevyhovovali súčasným nárokom na kvalitné pracovné prostredie. Do týchto priestorov sa po ukončení prác vrátia katedry Stavebnej fakulty, ktoré sú počas rekonštrukcie presťahované do výškovej budovy.



Náklady na obnovu bloku A sú hradené z projektu ACCORD, ktorý je spoločným projektom STU v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave. Stavebné práce realizuje na základe verejného obstarávania spoločnosť Strabag Pozemné staviteľstvo, s. r. o., celkové investičné náklady dosiahnu 5,8 milióna eur s DPH.