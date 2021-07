Blokádou cesty medzi Prešovom a Svidníkom chcú poukázať na potrebu R4

Prešov/Svidník 2. júla (TASR) – Blokádou cesty medzi Prešovom a Svidníkom, ku ktorej došlo v piatok popoludní, chcú aktivisti i obce poukázať na potrebu urýchlenej výstavby rýchlostnej cesty R4. Okrem kvality života obyvateľov na spojnici medzi krajským mestom a hraničným priechodom Vyšný Komárnik poukazujú i na súvis medzi existenciou rýchlostnej cesty a rozvojom regiónu. Pri nečinnosti štátnych orgánov sú aktivisti pripravení blokádu opakovať každé dva týždne a jej dobu zakaždým o hodinu predlžovať. Minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina) argumentuje nedostatkom finančných prostriedkov.







"Ústava Slovenskej republiky garantuje každému občanovi zdravé a bezpečné životné prostredie. Tam, kde kamiónová doprava prechádza mestami a dedinami, hluk, emisie a vibrácie sú ďaleko nad zákonom povolené normy," povedal pre TASR Jozef Baran z OZ Lepší Prešov. Okrem dosahov absencie rýchlostnej cesty na zdravie obyvateľov poukázal i na ekonomický rozmer. Spomedzi 20 najzaostalejších okresov Slovenska ich je desať z prešovského kraja. "To zaostávanie bez R4 sa bude ešte viac prehlbovať," ozrejmil. Upozornil, že druhá etapa obchvatu Prešova je už rok stavebne pripravená. "Minister trikrát sľuboval termíny (na vypísanie verejnej obchodnej súťaže na dodávateľa stavby, pozn. TASR), ani raz to nedodržal," doplnil s tým, že sa preto na neho obrátili listom, odpoveď nedostali.



Do blokády sa v piatok okrem OZ zapojilo aj mesto Svidník a ďalších približne deväť obcí na trase plánovanej R4. "My potrebujeme dobrú cestu, aby sme mohli rozvíjať mesto, čo sa týka investorov i občanov mesta, aby sme zvyšovali kvalitu života. Tá rýchlostná komunikácia je pre nás životne dôležitá," uviedla pre TASR primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová. Upozornila tiež, že pri plánovanej reforme súdov má prísť mesto o okresný súd a otáznou je tiež budúcnosť svidníckej nemocnice. Bez rýchlostnej cesty je podľa jej slov "tento región odsúdený na zánik".



Podľa predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského (KDH) je rýchlostná cesta R4 dôležitá nielen pre rozvoj Prešovského kraja, ale aj ako strategická cesta pre tranzit vo východnej Európe. Jej výstavba však napreduje "slimačím tempom". "Vieme, že sa buduje iba prvá časť severného obchvatu Prešova, na druhú časť nie je ešte ani spustená súťaž a zvyšných osem častí R4 nie je ani v procese ďalších aktov, ktoré patria k 'papierovačkám' k spusteniu verejného obstarávania," uviedol pre TASR s tým, že obyvateľov, ktorí sa do výzvy zapojili, podporuje. "To, že ľudia prevezmú určitú formu protestu do svojich rúk voči tým, ktorí nekonali, je úplne normálna vec," uviedol tiež.



"Vnímam ten regionálny problém, ale tie problémy máme na celom Slovensku. Som presvedčený, že pôjdu (tieto úseky, pozn. TASR) do realizácie hneď po tom, ako budú dokončené chýbajúce, už rozostavané stavby. Oni nie sú na chvoste," uviedol v reakcii na protest minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) počas kontrolného dňa stavby diaľnice pri Ružomberku. Ako doplnil, ministerstvo sa spolu s predsedom vlády snaží nájsť finančné zdroje, aby stavby cestnej infraštruktúry urýchlili. Pripomenul však, že v najbližších rokoch bude rezort pokračovať v jej výstavbe v súlade so záväzným zoznamom investičných priorít aj napriek tomu, že výstavbu slovenského úseku medzinárodného koridoru Via Carpathia vníma už aj ako geopolitický problém. Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) protestujúcim obyvateľom rozumie, avšak protest spája s "dedičstvom, ktoré sme zdedili".