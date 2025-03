Bober: Na Národnú púť do Ríma je zaregistrovaných okolo 4000 ľudí

Na snímke predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Bernard Bober počas tlačovej konferencie k Národnej púti v Ríme. V Košiciach, 26. marca 2025. Foto: TASR - František Iván

Košice 26. marca (TASR) - Na budúcotýždňovú Národnú púť do Ríma v rámci Jubilejného roka 2025 je aktuálne zaregistrovaných približne 4000 ľudí z rôznych kútov Slovenska. Na stredajšom brífingu o tom informoval predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.povedal.Podľa neho je tiež dôležité priniesť z Ríma povzbudenie a nádej nielen pre seba, ale aj pre celé Slovensko.dodal.Štvordňové putovanie sa začne v Lateránskej bazilike svätou omšou 3. apríla. V nasledujúcich dňoch budú môcť pútnici prejsť svätými bránami a zúčastniť sa na liturgických sláveniach v ďalších troch bazilikách.doplnil Bober, podľa ktorého to bude závisieť od zdravotného stavu pápeža Františka.Podľa hovorkyne KBS Kataríny Jančišinovej je registrácia pútnikov prostredníctvom webovej stránky venovanej Jubilejnému roku 2025 naďalej otvorená. Je preto možné, že počet záujemcov ešte stúpne. Zároveň pripomenula, že KBS je organizátorom Národnej púte do Ríma, no nezabezpečuje dopravu, ubytovanie ani stravu.uviedla s tým, že všetci pútnici by mali mať pri sebe aj fotokópiu svojho cestovného dokladu a mali by tiež myslieť na dostatočnú časovú rezervu pri presunoch.Jubileum vychádza z biblickej tradície. Svätý alebo Jubilejný rok sa slávi každých 25 rokov. Národná púť do Ríma sa naposledy konala v roku 2000.