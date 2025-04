Bober: Veľkú noc slávia všetci kresťania v rovnaký termín

Bratislava 17. apríla (TASR) - Rok 2025 je výnimočný, pretože Veľkú noc slávia veriaci všetkých kresťanských cirkví v rovnakom dátume. Uviedol to predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS), košický arcibiskup metropolita Bernard Bober a všetkým poprial pokojné sviatky. TASR o tom informovali z tlačovej kancelárie KBS.



„Nech sa toto spoločné slávenie stane svedectvom cirkví neúnavne pokračovať v dialógu, vstupovať do rán ľudstva a podporovať tých, ktorí to najviac potrebujú,“ podotkol Bober. Veľká noc podľa jeho slov nie je len spomienka na minulosť, ale pravda, ktorá premieňa životy aj v súčasnosti. „V Kristovom zmŕtvychvstaní nachádzame odvahu čeliť ťažkostiam a bolestiam, ktoré ako spoločnosť a jednotlivci prežívame,“ doplnil.