Bocianie mláďatá z Varína okrúžkovali

Varín 21. júna (TASR) - Bocianie mláďatá z hniezda vo Varíne pri Žiline okrúžkovali v piatok pracovníci Správy Národného parku (NP) Malá Fatra. V budúcnosti ich tak bude možné spätne identifikovať. Prišli sa na to pozrieť predškoláci z materskej školy vo Varíne. Správa NP o tom informovala na sociálnej sieti.



Pôvodne bolo v hniezde vyliahnutých päť mláďat, no pred pár týždňami našiel jeden zo zamestnancov NP jedno z nich vyhodené pod hniezdom. "Vzhľadom na to, že toto mláďa bolo už na prvý pohľad podstatne menšie od svojich súrodencov, je viac než pravdepodobné, že bolo z hniezda vyhodené rodičmi, ktorí usúdili, že toto mláďa je podstatne menej životaschopné ako jeho súrodenci. Napriek tomu, že nám ľuďom to môže prísť smutné, ba až drastické, v prírode platí, že prežije len ten najsilnejší," vysvetlili zo správy NP.



Okrúžkovali teda nakoniec štyri bocianie mláďatá. Spoločne s deťmi vypísali rodné listy a vymysleli pre bociančatá mená Jaško, Jerguš, Jonatán a Jolanka.



Pôvodne mali v piatok naplánované aj krúžkovanie mláďaťa v Mojši. Pri príchode k hniezdu však zistili, že v hniezde nie je. "Vzhľadom na to, že ešte pred pár dňami mláďa v hniezde bolo pozorované, predpokladáme, že pravdepodobne búrka spred pár dní zapríčinila jeho vypadnutie," zhodnotili zamestnanci správy Malej Fatry.



Ako dodali, krúžkovanie vtáctva je významná a dôležitá metóda výskumu, vďaka ktorej získavajú cenné informácie o migrácii či hniezdení jednotlivých druhov. Zároveň považujú za dôležité absolvovať takéto akcie aj spolu s deťmi, ktoré sa môžu takýmto spôsobom dozvedieť informácie z praktickej ochrany prírody.