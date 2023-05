Bod.K7 v Nitre pripravil na máj nové kultúrne programy

Nitra 21. mája (TASR) - Tančiareň Svet, Diskusie o inakosti i Umenie pre školy sú nové formáty, ktoré do svojho programu zaradil priestor pre kultúru bod.K7 v Nitre. Svojim návštevníkom ich ponúka už v priebehu mája.



Multikultúrna Tančiareň Svet odštartovala 17. mája večerom, ktorý bol venovaný latinskoamerickým rytmom a salse. "Dramaturg a divadelný kritik Miro Zwiefelhofer začína so sériou diskusných večerov na aktuálne témy a so zaujímavými hosťami. V prvej z Diskusií o inakosti s názvom Kde sa rodí nenávisť bude 24. mája so sociológom Michalom Vašečkom a riaditeľkou Post Bellum SK Sandrou Polovkovou debatovať o príčinách a dôsledkoch nenávisti," uviedli organizátori z Asociácie Divadelná Nitra.



Ako pripomenuli, novou aktivitou je aj projekt Umenie pre školy, ktorý pedagógom a žiakom umožní navštíviť v priebehu mája a júna viaceré kultúrne podujatia. "Budú prepájať aktuálne témy, film, divadlo, tvorivú činnosť a diskusiu. Plánujeme aj verejnú prezentáciu tohto programu," doplnili organizátori.