BODLA HO NOŽOM: Spôsobila mu ťažké zranenie

Košice 20. apríla (TASR) – Zo zločinu ublíženia na zdraví polícia obvinila 25-ročnú Košičanku. Žena podľa obvinenia v pondelok (17. 4.) na poludnie v ubytovacom zariadení v košickej mestskej časti Barca bodla nožom 50-ročného muža, ktorý utrpel ťažké zranenia.



"Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania mala muža počas toho, ako otváral dvere na svojej izbe, zozadu dvakrát bodnúť nožom, a to raz do oblasti hrude a jedenkrát do oblasti chrbta. Muž podľa predbežnej lekárskej správy utrpel zranenia, ktoré si vyžiadajú dobu liečenia a práceneschopnosti viac ako šesť týždňov, pretože žena viedla útok na životne dôležité orgány," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Policajti pri zásahu na mieste udalosti obmedzili ženu na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie, odkiaľ putovala do cely policajného zaistenia. Kriminalistický technik na mieste zaistil stopy, ktoré zaslal na kriminalisticko-expertízne skúmanie.



Vyšetrovateľka okrem vznesenia obvinenia spracovala podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej do vyšetrovacej väzby. "V prípade dokázania viny si žena môže za mrežami väznice posedieť štyri až desať rokov," uviedla hovorkyňa.