Bodrog čistia dobrovoľníci, projekt rieši aj ochranu pred povodňami

Zemplín 22. mája (TASR) - Vo štvrtok sa začala dvojdňová dobrovoľnícka akcia čistenia rieky Bodrog. Dobrovoľníci sa v rámci projektu FloodBOTI pustili do zberu odpadu priamo z kanoe, aby sa dostali aj do ťažko prístupných častí toku a brehov. Ako pre TASR uviedla projektová manažérka Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice (ARR KE) Henrieta Kiraľvargová, do akcie sa zapája približne 20 dobrovoľníkov, čo je menej než pôvodne plánované, a to pre nepriaznivé počasie.



„Počasie nám síce veľmi nepraje, ale urobíme, čo bude v našich silách. Sadneme do kanojky, každý bude mať vrece a budeme triediť odpad, sklo, plasty, textil,“ uviedla s tým, že akciu možno budú ešte opakovať.



Čistiť majú najviac znečistené lokality v okolí obcí Svätá Mária, Zemplín, Ladmovce, Viničky a Borša. Do čistenia sa zapájajú aj zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), občianskeho združenia Save Nature by Čivas aj ARR KE.







Riaditeľ Povodia Bodrogu, Slovenského vodohospodárskeho podniku Jaroslav Vaľo, doplnil, že odpad v rieke spôsobuje problémy najmä pri povodniach. „Minulý rok sme mali také nánosy, ktoré úplne zablokovali Bodrog. Vzhľadom na počasie a zvyšovanie hladiny vody sme museli pomocou našich lodiek v náročných podmienkach rozbíjať tieto zátarasy, aby sme uvoľnili prietok vody. Je to naozaj náročná práca,“ vysvetlil Vaľo.



Povodie Bodrogu a Tisy patrí medzi najrizikovejšie oblasti z hľadiska povodní. Projekt FloodBOTI reaguje na tieto výzvy obnovou záplavových území a mokradí. Zároveň pomáha zadržiavať vodu v krajine, znižuje riziko povodní aj sucha a podporuje návrat pôvodných druhov rastlín a živočíchov. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie cez program Interreg Maďarsko - Slovensko 2021 - 2027 v celkovej výške takmer 1,12 milióna eur a potrvá do konca roka 2026.



Na slovenskej strane má v rámci projektu SVP vyčistiť 20 kilometrov mŕtveho ramena Bodrogu od inváznych rastlín, postaviť dve nové stavidlá na Starom Bodrogu a zrekonštruovať jedno existujúce stavidlo. ARR KE zároveň zorganizuje čistenia rieky Bodrog, vzdelávacie podujatia pre školy, prednášky pre obce a ekodeň zameraný na ochranu životného prostredia a správny manažment odpadu.



Na maďarskej strane sa vodohospodári zamerajú na obnovu pasienkov, výsadbu pôvodných druhov stromov, odstránenie inváznych rastlín a revitalizáciu mokradí v oblasti južnej Tisy.