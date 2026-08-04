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Bodva vyschla, podľa vodárov ide o prirodzený jav
Podľa SVP tento jav nie je ojedinelý či spôsobený činnosťou človeka a biotop sa s tým dokáže vyrovnať.
Autor TASR
Moldava nad Bodvou 4. augusta (TASR) - Koryto rieky Bodva na úseku v Moldave nad Bodvou vyschlo. Ako pre TASR uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák, ide o prirodzený jav súvisiaci s krasovým podložím a vysokou rozkolísanosťou prietokov počas roka. Mesto túto situáciu využilo na vyčistenie koryta od odpadu.
Podľa Tomáša Fülöpa z mediálneho odboru mestského úradu príčinou vyschnutia rieky je nedostatok zrážok v povodí. Zrážky, ktoré padnú, sa vsakujú do podzemia a odteká len minimálne množstvo vody. „Problém je s povrchovou vodou, ktorá vplyvom vysokých teplôt vzduchu rýchlo vsakuje a odparuje sa. Na takéto extrémne počasie si musíme zvyknúť, zmenou počasia, príchodom zrážok sa povodie nasýti vodou a naplní sa aj koryto Bodvy,“ doplnil.
Rieka od obce Budulov po obec Jasov preteká úsekom krasového územia, ktorý sa vyznačuje vysokou puklinatosťou. Preto sa v obdobiach s nízkymi úhrnmi zrážok povrchová voda z koryta rieky stráca. Podľa SVP tento jav nie je ojedinelý či spôsobený činnosťou človeka a biotop sa s tým dokáže vyrovnať. „Zároveň podľa našej mienky technické riešenie sanácie spojené s akýmkoľvek typom izolácie medzi vodnými útvarmi povrchových a podzemných vôd by spôsobili práve narušenie prirodzenej rovnováhy,“ uviedol Bocák s tým, že okrem Bodvy dochádza k vysychaniu aj pri iných vodných tokoch.
Podľa Tomáša Fülöpa z mediálneho odboru mestského úradu príčinou vyschnutia rieky je nedostatok zrážok v povodí. Zrážky, ktoré padnú, sa vsakujú do podzemia a odteká len minimálne množstvo vody. „Problém je s povrchovou vodou, ktorá vplyvom vysokých teplôt vzduchu rýchlo vsakuje a odparuje sa. Na takéto extrémne počasie si musíme zvyknúť, zmenou počasia, príchodom zrážok sa povodie nasýti vodou a naplní sa aj koryto Bodvy,“ doplnil.
Rieka od obce Budulov po obec Jasov preteká úsekom krasového územia, ktorý sa vyznačuje vysokou puklinatosťou. Preto sa v obdobiach s nízkymi úhrnmi zrážok povrchová voda z koryta rieky stráca. Podľa SVP tento jav nie je ojedinelý či spôsobený činnosťou človeka a biotop sa s tým dokáže vyrovnať. „Zároveň podľa našej mienky technické riešenie sanácie spojené s akýmkoľvek typom izolácie medzi vodnými útvarmi povrchových a podzemných vôd by spôsobili práve narušenie prirodzenej rovnováhy,“ uviedol Bocák s tým, že okrem Bodvy dochádza k vysychaniu aj pri iných vodných tokoch.