TRAGÉDIA: Pri čelnej zrážke vyhasol život 38-ročného muža

Bohdanovce 13. marca (TASR) - Pri čelnej zrážke v okrese Košice - okolie vyhasol život jedného muža. Polícia na sociálnej sieti informovala, že nehoda sa stala ešte v sobotu podvečer (12. 3.), kedy viedol 40-ročný vodič motorové vozidlo v smere od obce Rákoš na obec Bohdanovce.



"V neprehľadnej pravotočivej zákrute predbiehal cez plnú čiaru viaceré vozidlá a následne sa čelne zrazil s protiidúcim motorovým vozidlom. To viedol 38-ročný vodič, ktorý po náraze utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," informuje polícia. Druhý vodič mal po nehode ťažké zranenia.



Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová doplnila, že prítomnosť alkoholu u vodiča, ktorý prežil, dychovou skúškou zistená nebola. To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok nebohý vodič, bude zisťované pri nariadenej pitve. "Policajti udalosť na mieste dôkladne zadokumentovali aj za prítomnosti znalca z odboru cestná doprava. Počas dokumentovania dopravnej nehody bola cesta uzavretá na nevyhnutne potrebný čas, policajti dopravu odkláňali cez obce Ruskov a Slančík," priblížila hovorkyňa.



Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach okolie v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Bližšie okolnosti, za akých k tejto tragickej dopravnej nehode došlo, čo bolo jej príčinou a miera zavinenia jednotlivých účastníkov, bude podľa hovorkyne predmetom ďalšieho vyšetrovania.



Polícia v tejto súvislosti apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali zodpovedne, dodržiavali dopravné predpisy a zbytočne neriskovali.