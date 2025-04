Bohyňa jari Vesna otvorí vodácku sezónu na Váhu

Hlohovec 21. apríla (TASR) - Bohyňa jari Vesna otvorí v sobotu 26. apríla vodácku sezónu na Váhu. Keďže v okolí Malého Dunaja a Dunajských ramien platia obmedzenia súvisiace s ochorením slintačky a krívačky, prvý jarný splav sa bude konať na Váhu v úseku Sokolovce - Hlohovec. TASR to uviedol Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.



„S Vesnou otvoríme vodácku sezónu 26. apríla na Váhu. Je to skvelá príležitosť splaviť najdlhšiu slovenskú rieku v úseku medzi Sokolovcami a Hlohovcom aj pre turistov, ktorí nikdy predtým na vode neboli. Na tomto zážitkovom splave sú vítané aj rodiny s deťmi,” priblížila Katarína Rohaľová z KOCR Trnavský kraj. V úvode splavu pustí bohyňa jari Vesna venček upletený zo živých kvetov a symbolicky tým otvorí vodácku sezónu.



Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch sa mal prvý jarný splav konať aj na Malom Dunaji a na Dunajských ramenách. Aktuálne platné obmedzenia zamerané proti šíreniu vírusového ochorenia slintačky a krívačky to však neumožňujú. „Na výlety po vodách Trnavského kraja sa oplatí vybrať už pred letnou sezónou. Veríme, že ešte pred jej začiatkom budeme môcť pozvať turistov aj na Malý Dunaj a Dunajské ramená. Aktuálne platné opatrenia majú totiž dosah i na cestovný ruch,“ dodala Rohaľová.



