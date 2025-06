Boj s holubmi pokračuje: Nové Zámky vyviezli 400 vtákov do prírody

Nové Zámky 5. júna (TASR) - Mesto Nové Zámky pokračuje v boji s premnoženými holubmi. V marci nainštalovala radnica na strechy obytných a mestských budov sedem klietok na odchyt vtákov. Tie potom odborná firma odváža do dostatočnej vzdialenosti a vypúšťa do prírody. „Od začiatku jari sme vyviezli z mesta takmer 400 holubov,“ informoval magistrát.



S rozmiestením klietok museli súhlasiť obyvatelia aj správcovia príslušných objektov, na ktorých sú klietky umiestnené. Odborná firma odchytené holuby z klietok pravidelne vyberá a odváža ich do voľnej prírody v iných regiónoch, kde by sa mohli osadiť. Podobným spôsobom postupovalo mesto už počas minulých rokov. Každoročne sa podarilo do klietok chytiť niekoľko stoviek holubov.