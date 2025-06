BOJ S PREMNOŽENÝMI HOLUBMI: Petržalka ich chce eliminovať so sokolmi

Bratislava 18. júna (TASR) - Bratislavská Petržalka začína ekologický boj proti premnoženým holubom. Na dva vybrané bytové domy v lokalitách s najväčšmi problémami, Andrusovova a Krásnohorská, nainštalovala koncom minulého týždňa špeciálne hniezda pre sokoly sťahovavé. V tieto dni do nich pribudli prvé dravce. Informuje o tom mestská časť na sociálnej sieti.



„V utorok (17. 6.) a stredu do nich už pribudli aj prví operení obyvatelia - tri mladé sokoly do každého hniezda. Sú to samce aj samice, aby mohli v budúcnosti vytvoriť nové rodiny a trvalo sa usadiť,“ približuje samospráva.



Sokoly pochádzajú z umelého chovu v Hodoníne a priviezli ich sokoliari. Nasledujúcich desať dní zostanú zatvorené, aby si zvykli na nové prostredie. Denne ich bude navštevovať sokoliar, sledovať ich a kŕmiť holubím mäsom. Následne ich odborníci vypustia a ďalšie približne dva týždne ich budú monitorovať. Aj naďalej budú dostávať potravu, aby si zvykli vracať sa späť do svojho hniezda. Neskôr už budú loviť samy. „Zaujímavosťou je, že sokol dokáže pokryť okolie v rádiuse až desať km,“ podotýka mestská časť.



Cieľom projektu je vybudovať v Petržalke trvalo udržateľnú populáciu sokolov, ktorá prirodzene reguluje množstvo holubov. Vzorom pre mestskú časť boli Podunajské Biskupice a Ružinov. Projekt patrí k poslaneckým prioritám a na jeho realizáciu sa podarilo vyčleniť 10.000 eur. Suma pokrýva umiestnenie dvoch kompletných hniezd (búdok) vrátane samotných operencov a ich starostlivosti.