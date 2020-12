Boje kresťanov s Turkami pripomína socha leva v obci Veľké Vozokany

Boje kresťanov s Turkami pripomína socha leva

Pandémia uľahčila rekonštrukciu kultúrneho domu i škôlky

Veľké Vozokany 19. decembra (TASR) – Vinohrady a rozľahlé polia, ale aj vodná nádrž s chovom rýb sú typické pre obec Veľké Vozokany v okrese Zlaté Moravce. Obec so 478 obyvateľmi, ktorá vlani oslávila 810. výročie svojej existencie, sa usiluje o svoj rozvoj aj v súčasnej pandemickej situácii.zhodnotila starostka Justína Pálková.Najstaršie osídlenie obce siaha do obdobia mladšej doby kamennej, neolitu. Prvá písomná zmienka o obci Wezeken pochádza z roku 1209, názov Welke Wozokany sa začal používať v roku 1773. V stredoveku bola obec majetkom beňadického opátstva. Veľké Vozokany boli pôvodne služobníckou osadou. Jej obyvatelia dostali pomenovaniepodľa prevládajúceho zamestnania, čo svedčí o tom, že boli povozníci. Vykonávali špecializované služby pre kniežací alebo kráľovský dvor a dá sa predpokladať, že boli aj zručnými majstrami vo výrobe vozov.Rovnako ako mnohé obce v regióne, i Veľké Vozokany trpeli od roku 1531 nájazdmi Turkov, ktoré v roku 1565 spôsobili zánik beňadického opátstva. Následne prešla obec pod správu ostrihomskej kapituly. V rokoch 1594 a 1599 vyplienili Veľké Vozokany Turci, ktorým obec definitívne pripadla od roku 1618. V auguste 1652 sa v regióne odohrala bitka, v ktorej Turci utrpeli zdrvujúcu prehru.K najvýznamnejším osobnostiam pochádzajúcim z obce patrí režisér, scenárista, grafik a fotograf Eliáš Elo Havetta (1938 -1975). Počas svojej krátkej kariéry natočil dva celovečerné filmy Slávnosť v botanickej záhrade a Ľalie poľné, ktoré boli vtedajším režimom zakázané a uložené v trezore. Pri príležitosti jeho nedožitých 80. narodenín rodáci spoločne s podporou Domu Matice slovenskej pripravili spomienkovú slávnosť na počesť Havettu, súčasťou ktorej bolo aj odhalenie pamätnej tabule na priečelí kultúrneho domu.Elo Havetta však nebol jediným z rodu Havettovcov, ktorí preslávili obec. Ľudový umelec Dávid M. Havetta je autorom diela Krížová cesta, zhotoveného vyškrabávanou technikou na husacie vajce. Dielo s vyobrazením štrnástich zastavení bolo oficiálnym darom pre pápeža Jána Pavla II., ktoré bolo ohodnotené pamätnou medailou prezidenta SR.Jediný pamätník pripomínajúci boje kresťanských vojsk s Turkami na Slovensku sa nachádza v obci Veľké Vozokany v okrese Zlaté Moravce. Socha bronzového leva na mramorovom podstavci z roku 1896, ktorá sa opakovane stáva terčom vandalov, by mala prejsť obnovou.informovala starostka Justína Pálková.Prvá víťazná bitka medzi Turkami a kresťanským vojskom na území Slovenska sa odohrala v auguste 1652 medzi obcami Veľké a Malé Vozokany na mieste zvanom Martovo pole. Na odpor proti 4000 Turkom rabujúcim Ponitrie sa postavilo 1300 kresťanov. Bitka, počas ktorej bolo zabitých 48 kresťanov a 800 Turkov, trvala dva dni. Už v prvý deň vo večerných hodinách padli v boji štyria členovia šľachtického rodu Esterháziovcov.uviedla Anna Jurišová z Krajského pamiatkového úradu v Nitre.Rodina Esterháziovcov sa rozhodla postaviť nový pamätník, ktorý mal pripomínať tragédiu ich rodu. Kamenný obelisk bol v roku 1896, pri príležitosti milénia uhorského štátu, nahradený novým pomníkom podľa návrhu sochára Bélu (Vojtecha) Markupa z Hámrov. Sediaci bronzový lev drviaci tureckú zástavu je otočený v smere bitky, vypína sa na mramorovom podstavci. Nápisy v latinčine a maďarčine popisujú stručný priebeh bitky a osud štyroch Esterháziovcov.Pred desiatkami rokov mramorové tabule, ktoré celú udalosť pripomínali, rozbili vandali.vymenovala poškodenia pamiatky Jurišová.Obec sa rozhodla pre obnovu leva, ktorý bol prevezený do reštaurátorského ateliéru. Komplexná obnova po vandalských zásahoch spočívala v odstránení a náprave mechanických poškodení, ale aj vo vyhotovení nového nerezového kotvenia, ktoré sa stalo pevným prepojovacím článkom bronzovej sochy leva s kamenným podstavcom a ktoré značne obmedzuje možnosť zhodenia sochy z podstavca a jej krádeže. Po rekonštrukcii sa veľkovozokanský lev v auguste 2018 vrátil späť do obce.Pandemická situácia, ktorá paralyzovala kultúrny a spoločenský život v obci Veľké Vozokany v okrese Zlaté Moravce, mala, paradoxne, pozitívny vplyv na rozvoj obce.zhodnotila starostka Justína Pálková.V poslednom období samospráva postupne zrekonštruovala interiér kultúrneho domu, v tomto roku sa podarilo zrekonštruovať aj exteriér.povedala Pálková.Rekonštrukciou prešla aj miestna materská škola.zhodnotila rekonštrukciu starostka. Knižnica, ktorá mala v posledných rokoch sídlo v materskej škole, bola po rekonštrukcii strechy kultúrneho domu prenesená do jeho podkrovia.Obec má vybudovaný vodovod, kanalizáciu a je plynofikovaná.skonštatovala Pálková.V nasledujúcom období sa plánuje samospráva zamerať na podporu výstavby rodinných domov, rozšírenie inžinierskych sietí do oblasti, kde sa plánuje individuálna bytová výstavba a na rozšírenie čistiarne odpadových vôd. Vybudovať by chcela denný stacionár pre dôchodcov a budovu bývalej základnej školy zrekonštruovať na polyfunkčnú budovu. Rekonštrukciou by mali prejsť multifunkčné ihrisko, budova domu smútku, verejné osvetlenie.