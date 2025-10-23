< sekcia Regióny
Bojíte sa tmy? Oravský hrad ponúkne strašidelnú prehliadku
Autor TASR
Oravský Podzámok 23. októbra (TASR) - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v piatok (24. 10.) pripravuje večernú prehliadku Oravským hradom s názvom „Bojíte sa tmy?“. Hrad sa ponorí do prítmia sviečok a návštevníci sa vydajú na dobrodružnú cestu tmou len s vlastnou baterkou a odvahou. Múzeum o tom informovalo na webe.
„Pripravte sa na strašidelné zákutia, šepot dávnych čias a stretnutia s tajomnými postavami, ktoré sa ukrývajú v tieni hradných múrov. Budete sa môcť tešiť na Oravský hrad vo svetle sviečok, tajomné príbehy a staré legendy. Tajomné bytosti a strašidlá sa už na vás tešia,“ priblížili z múzea.
Podujatie sa bude konať v interiéroch a exteriéroch Oravského hradu od 18.30 h. Vstupy do hradu budú prebiehať individuálne a všetky budú bez sprievodcu. Návštevníci si musia priniesť vlastné baterky.
