Cyrilometodské oslavy nad Bojnou priblížia históriu Veľkej Moravy

Bojná 7. júla (TASR) - Obrázky z dejín Veľkej Moravy, ukážky dobových remesiel a ďalšie zaujímavosti ponúknu Cyrilometodské oslavy v archeoskanzene na Hradisku Valy nad obcou Bojná. V poradí ôsmy ročník podujatia sa tu bude konať v sobotu 8. júla.



Ako informovala Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR), podujatie ponúkne bohatý program pre deti aj dospelých. "Návštevníci môžu nahliadnuť do slávnej histórie Veľkej Moravy prostredníctvom školy písania v hlaholike, lesnej pedagogiky, dobových remesiel, lukostreľby, prezentácie kuchyne našich predkov či ukážok veľkomoravskej svadby. Pre najmenších je pripravené množstvo historických aktivít a dobových atrakcií," pripomenula NOCR.



Turisti na cestu z Nitry do Bojnej môžu využiť špeciálny autobus. "Z autobusovej stanice odchádza o 11.00 h. Odchod späť z Bojnej do Nitry je o 17.00 h," informovali organizátori.