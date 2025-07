Na Hradisku Valy sa počas víkendu budú konať Cyrilometodské slávnosti

Bojná 1. júla (TASR) - Hradisko Valy v Bojnej v Topoľčianskom okrese opäť ožije veľkomoravskou históriou. V sobotu 5. júla sa tu bude konať 11. ročník Cyrilometodských slávností.



Slávnosti sa začínajú o 11. hodine komentovanou prehliadkou hradiska a historického tábora. „Návštevníci v ňom vstúpia do sveta deviateho storočia. Na vlastné oči uvidia rekonštruované stavby, remeslá, dobové kostýmy i skutočné bojové ukážky,“ informoval Andrej Golský z odboru kultúry a múzejníctva na obecnom úrade v Bojnej.



Súčasťou dobových ukážok bude vystúpenie Sokoliarov kráľa Svätopluka i turnaj o najlepšieho bojovníka z obdobia Veľkej Moravy. Program ponúkne aj Okno do minulosti s odborným rozprávaním o nálezoch z Hradiska Valy a význame Bojnej v dejinách Veľkej Moravy. „Okno do budúcnosti zasa predstaví projekt Archeoskanzenu v Bojnej,“ priblížil Golský.



Pre najmenších návštevníkov organizátori pripravili zábavnú a vzdelávaciu Detskú cestu bojovníka. „Vrcholom programu bude rekonštrukcia útoku na veľkomoravské opevnenie s reálnymi bojovníkmi, za zvukov bubnov, s dymom i bojovým krikom. Slávnostná svätá omša bude nasledovať o 16. hodine. Neskôr sa bude konať koncert dobovej skupiny Varkocs a o 18. hodine ukončenie slávností,“ povedal Golský.



Ako pripomenul, oslavy ponúknu aj bohatý sprievodný program. Jeho súčasťou bude škola písania v hlaholike, lesná pedagogika pre deti i lukostreľba. Pripravená je tiež prezentácia dobových remesiel, ochutnávka dobových jedál, historický kolotoč a ďalšie aktivity.



Miesto konania Cyrilometodských slávností nie je podľa Golského náhodné. „Hradisko Valy pri Bojnej je jedno z najvýznamnejších slovanských opevnení v strednej Európe. Práve tu sa našli pozlátené plakety z prenosného oltára, jeden z najstarších zvonov v Európe a ďalšie dôkazy o ranokresťanskej kultúre ešte pred príchodom Cyrila a Metoda. Výskum tejto lokality trvá od roku 2007,“ dodal.