Z budovy bývalej kláštornej školy v Bojnej vytvoria detské jasle

Bojná 14. decembra (TASR) – Zo zrekonštruovanej budovy bývalej kláštornej školy v Bojnej v okrese Topoľčany vznikajú detské jasle. Stavebné práce by mali byť ukončené do konca januára budúceho roka. Po zariadení objektu, založení jaslí a výbere zamestnancov, ktorí budú musieť spĺňať požadované kvalifikačné predpoklady, plánuje obec privítať prvé deti v jasliach v septembri budúceho roka, informovalo vedenie obce.



Projekt rekonštrukcie prešiel dlhým a komplikovaným procesom. Projektová dokumentácia sa začala pripravovať už pred štyrmi rokmi. V decembri 2018 obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spoluúčasť obce. Stavebná časť projektu bude podporená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nenávratným finančným príspevkom vo výške 553.162 eur. Obec Bojná projekt spolufinancuje sumou 203.246 eur.



Objekt je poslednou stojacou stavbou bývalej kláštornej školy v Bojnej, ktorá bola postavená približne v 18. storočí. Budova sa rozprestiera na ploche 600 štvorcových metrov. Nové jasle by mali mať oddelenie pre deti vo veku od jedného do dvoch rokov a oddelenie pre deti od dvoch do tri a pol roka.



Napriek vyššej finančnej spoluúčasti je realizácia projektu pre obec strategickou rozvojovou investíciou, ktorou obec zásadne zhodnotí svoj majetok a skvalitní ponuku sociálnych služieb. Zároveň sa uvoľní tlak rodičov na predčasné prijatie detí do materskej školy, čím sa mierne zvýši kapacita prijatia starších detí v predškolskom veku, sľubuje si od projektu vedenie obce.