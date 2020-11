Bojničania za komunálny odpad zaplatia v budúcom roku viac

Bojnice 27. novembra (TASR) - Bojničania si budúci rok za odpad priplatia. Vyšším poplatkom za komunálny odpad a drobné stavebné odpady takmer o šesť eur miestna samospráva reaguje okrem iného i na náklady, ktoré má v súvislosti s odpadovým hospodárstvom. Viac budú obyvatelia a podnikatelia platiť i za stavebný odpad. Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré poplatky určuje, schválili na svojom rokovaní vo štvrtok (26. 11.) miestni poslanci.



"V roku 2021 bude zvýšený poplatok na obyvateľa na čiastku 37,41 eur. Technické služby mesta Bojnice však navrhovali 39,81 eura. Prepočtom skutočných nákladov sme dospeli k tejto sume, 37,41 eura. Je to z dôvodu narastajúceho objemu komunálneho odpadu a nákladov, ktoré sú s tým spojené," povedala Klaudia Bartková, poverená vedením finančného oddelenia mestského úradu.



Alikvotnou čiastkou podľa nej dochádza k zvýšeniu poplatku aj za drobný stavebný odpad, aj za množstvový odpad, ktorý funguje v meste a prevádzkujú ho podnikateľské subjekty. "V prípade množstvového zberu nastáva zmena platby. Doteraz sa platba podnikateľov uskutočňovala podľa zvozov po uplynutí štvrťroka. Toto sme napravili, bude sa vydávať rozhodnutie, ale posledný deň úhrady bude posledný kalendárny deň mesiaca daného štvrťroka," ozrejmila.



Problematikou odpadového hospodárstva a v tej súvislosti fungovania príspevkovej organizácie mesta, technických služieb, sa miestni poslanci zaoberajú dlhodobo. Viacerí z nich jej činnosť kritizujú, čo vyústilo už dávnejšie i do odvolania riaditeľa Dušana Hnátha. Mesto sa už dlhšie neúspešne snaží nájsť za neho náhradu. "Chýba tu podľa mňa odbornosť, pán riaditeľ bol odvolaný už pred rokom. Je otázne, kto príde. Primátor František Tám deklaroval, že od januára má niekoho vybratého. Nevieme, či je to odborník v tejto oblasti," vysvetlila poslankyňa Antónia Kováčová Píšová.



Kováčová Píšová zároveň navrhla na rokovaní preveriť možnosť poskytovania služieb formou outsourcingu, teda dodávateľsky. "Nemám absolútne prehľad o tom, keby 'outsourcovala' tieto služby iná spoločnosť, aké náklady pre mesto by to znamenalo. V našom rozpočte máme 260.000 eur na nakladanie s odpadmi na budúci rok," povedala Kováčová Píšová.



Počas diskusie na zastupiteľstve podľa nej jej kolegovia poukázali i na nedostatky vykazovania výdavkov v súvislosti s nakladaním s odpadmi, čo bolo premietnuté vlastne na poplatok na obyvateľa. "Ide o návrh, ktorým chcem docieliť, aby sme mali aspoň nejakú predbežnú víziu, ako by to vedeli zabezpečiť iné spoločnosti, ktoré sa tým zaoberajú. Tým, že by sme to presunuli na outsourcing, odpadne nám akékoľvek zamýšľanie sa nad odpadmi a celú ťarchu prenesieme na spoločnosť, ktorá by to prevzala," dodala.



Primátor pripomenul, že mesto získalo fondy Európskej únie (EÚ) na zakúpenie vozidla pre technické služby, čo by mohlo spôsobiť komplikácie pre podmienky EÚ. Viceprimátor Jozef Hatvanyi zase spomenul, že mesto tri alebo štyri roky dozadu robilo prieskum na zabezpečenie služieb dodávateľským spôsobom, ktorý mal podľa neho ukázať, že je to neefektívne voči tomu, keby to robila príspevková organizácia mesta.