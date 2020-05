Bojnický zámok je pre verejnosť otvorený, ponúka špeciálnu prehliadku

Bojnice 7. mája (TASR) – Bojnický zámok je opäť otvorený pre širokú verejnosť. Pre pretrvávajúce hygienické opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom pripravili múzejníci pre návštevníkov špeciálnu prehliadkovú trasu, ktorá ponúka to najlepšie z Bojnického zámku.



"V aktuálnej situácii sú prehliadky bez sprievodcu, návštevníci prechádzajú zámkom za pomoci sprievodných textov. Tie sú k dispozícii v elektronickej alebo tlačenej podobe," priblížila kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea - Múzea Bojnice Petra Gordíková.



Dodala, že návštevníci musia počas prehliadky strpieť niektoré obmedzenia. Pred vstupom do objektu im zamestnanci múzea merajú telesnú teplotu a žiadajú ich o dezinfekciu rúk. Návštevníci sú povinní nosiť rúška a dodržiavať dvojmetrové odstupy. Vstup do zámku je regulovaný, v jednej chvíli môže byť v objekte maximálne 60 osôb.



Podľa Gordíkovej bude múzeum do konca mája otvorené denne okrem pondelkov vždy od 10:00 do 15:00.