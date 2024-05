Bojnice chcú rozšíriť kapacitu škôlky, zriadiť tam plánuje i kuchyňu

Bojnice 31. mája (TASR) - Mesto Bojnice chce rozšíriť kapacitu materskej školy (MŠ). Na investíciu, ktorá okrem stavebných prác v podobe nadstavby objektu počíta i s vybavením interiéru a realizáciou kuchyne, žiada prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR. Podstatné náležitosti zmlúv o dielo s dodávateľmi schválili mestskí poslanci na rokovaní vo štvrtok (30. 5.).



Samospráva cez verejné súťaže vybrala dodávateľa hrubej stavby, interiérového vybavenia a realizácie kuchyne a jedálne. Dodávateľom hrubej stavby bude spoločnosť Riss Plus s.r.o., cena prác je v zmysle zmluvy o dielo 200.998,05 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vybavenie kuchyne bude stáť 26.728,40 eura bez DPH a interiérové zariadenie 13.350,23 eura bez DPH.



"Ide o projekt nadstavby MŠ, kapacita bude 26 detí. Na zastupiteľstve sa schválili podstatné náležitosti zmlúv vysúťažených dodávateľov k stavbe. Čaká nás ešte podanie žiadosti, pričom tieto veci k nej boli potrebné," ozrejmila viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová. Súčasťou investície je okrem hrubej stavby podľa nej aj vybavenie interiéru, mesto projekt doplnilo o vlastnú jedáleň a kuchyňu v MŠ.



O financie sa chce mesto uchádzať z programu, ktorý je určený na rozšírenie kapacít škôl. "Pokiaľ vieme, je tam dostatok zdrojov. Dúfam, že budeme úspešní a až následne môžeme začať s realizáciou. Rekonštrukcia by sa mala uskutočniť do konca tretieho kvartálu roka 2025," doplnila Kováčová Píšová.



Riaditeľka Základnej školy (ZŠ) s MŠ Mária Soláriková priblížila, že škola investíciou spĺňa viacero kritérií, ktoré zahrnula do projektu. "Jednou vecou je rozšírenie kapacity, keďže legislatívne predpisy nám kážu od nového školského roka 2024/2025 prijať i štvorročné deti a od nasledujúceho školského roka dokonca i trojročné deti. Škôlka tak bude môcť prijať všetky deti, ktoré o to v zmysle zákona požiadajú," vysvetlila Soláriková.



Projektom ZŠ s MŠ podľa nej zároveň rieši školskú kuchyňu, ktorá je pre školu nepostačujúca a nákladná, keďže škola vozí stravu do MŠ z kuchyne ZŠ. "To nám umožní zníženie nákladov na dovoz stravy a zároveň i nové vybavenie školskej kuchyne, ktorá tak bude kvalitnejšia a na vyššej úrovni," dodala.