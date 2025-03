Bojnice chcú rozšíriť kapacitu škôlky, zriadiť tam plánuje i kuchyňu

Bojnice 1. marca (TASR) - Mesto Bojnice chce rozšíriť kapacitu materskej školy (MŠ). Na investíciu, ktorá okrem stavebných prác v podobe nadstavby objektu počíta i s vybavením interiéru a realizáciou kuchyne, má schválené prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR.



Investíciu zahrnula samospráva do prvej zmeny rozpočtu mesta, ktorú na svojom rokovaní tento týždeň schválili mestskí poslanci. Primátor Ladislav Smatana spomenul, že projekt na rozšírenie kapacity MŠ podalo mesto ešte v minulom roku. "Už vtedy nám ho uznali ako dobre vypracovaný, ale vzhľadom na nedostatočnú alokáciu sme zostali 'pod čiarou'. Alokácia bola navýšená, projekt sme podali v pôvodnom rozsahu a sme radi, že sme uspeli a budeme môcť rozšíriť kapacitu škôlky," priblížil Smatana.



Stavebné práce budú zahŕňať realizáciu nadstavby MŠ, kapacita škôlky sa rozšíri o jednu triedu pre 26 detí. Okrem stavebných prác projekt podľa primátora počíta i s realizáciou jedálne a kuchyne, doposiaľ sa tam totiž vozí strava zo základnej školy.



Mesto už má cez verejné obstarávanie vybraných i dodávateľov prác. "Boli sme pripravení už v minulom roku, firmy sú vysúťažené. Ide dokonca o tri, keďže ide o tri rôzne činnosti. Kontaktovali sme ich, či sú pripravené nastúpiť. Každú chvíľu čakáme na zmluvu. Po tom musíme zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, aby sme zmluvu schválili a pustili sa do investície," dodal primátor.



Riaditeľka Základnej školy (ZŠ) s MŠ Mária Soláriková pred časom priblížila, že škola investíciou spĺňa viacero kritérií, ktoré zahrnula do projektu. "Jednou vecou je rozšírenie kapacity, keďže legislatívne predpisy nám kážu od školského roka 2024/2025 prijať i štvorročné deti a od nasledujúceho školského roka dokonca i trojročné deti. Škôlka tak bude môcť prijať všetky deti, ktoré o to v zmysle zákona požiadajú," vysvetlila Soláriková.



Projektom ZŠ s MŠ podľa nej zároveň rieši školskú kuchyňu, ktorá je pre školu nepostačujúca a nákladná, keďže škola vozí stravu do MŠ z kuchyne ZŠ. "To nám umožní zníženie nákladov na dovoz stravy a zároveň i nové vybavenie školskej kuchyne, ktorá tak bude kvalitnejšia a na vyššej úrovni," dodala.