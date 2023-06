Bojnice chcú zaviesť parkovací systém budúci rok

Bojnice 27. júna (TASR) - Mesto Bojnice plánuje spustiť parkovací systém od budúceho roka. Jeho náležitosti upravuje nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok.



Parkovné budú môcť vodiči uhradiť prostredníctvom SMS správy či aplikácie. Verejnosť bude mať k dispozícii i viacero typov rezidentských kariet - obyvateľ, podnikateľ, návšteva, opatrovateľská služba a abonent. Súčasťou miestnej normy sú i prílohy s počtom miest určených na dočasné parkovanie, rovnako i cenník. Za hodinu parkovania prostredníctvom SMS správy a aplikácie majú vodiči zaplatiť dve eurá, rezidentská karta pre obyvateľov má na rok pre prvé auto stáť 30 eur, pre podnikateľov 150 eur, pre návštevy a opatrovateľskú službu desať eur.



"Otázka parkovacieho systému a vyriešenia statickej dopravy v meste je veľmi komplikovaná, nikdy sa nedá vyhovieť všetkým. Naším cieľom je hlavne spustiť parkovací systém a v určitých intervaloch vyhodnocovať pripomienky a chyby, ktoré by mohol priniesť. Tieto pripomienky zakomponovať a vylepšovať systém," ozrejmil primátor Ladislav Smatana.



Samospráva by podľa neho hlavne už možno mohla prestať diskutovať o systéme, keďže diskusie boli aj v minulých volebných obdobiach, no zavedenie systému nepriniesli. "Radíme sa s odborníkmi, ktorí zavádzali parkovací systém v iných mestách, ako bola Prievidza, Bratislava či Topoľčany. Odborná komisia si o ňom myslí, že je dobrý," argumentoval.



Za prijatie VZN hlasovalo sedem poslancov, Jozef Hatvanyi bol proti. "V minulosti sme parkovací systém riešili, ale riešili sme ho aj s verejnosťou. Po aktualizácii projektu neboli stretnutia s občanmi a tento sa dosť zásadne mení. Ide o parkovací systém, ktorý bude zasahovať do polovice mesta," vysvetlil Hatvanyi. V rámci výhrad spomenul poplatok za hodinu parkovania, navýšenie poplatku za rezidentskú kartu pre obyvateľov či podnikateľov. Poslanec sa podľa svojich slov obáva toho, aby sa nezasahovalo do zelene, keďže v meste je dostatok parkovacích miest. "Tieto veci treba veľmi citlivo predostrieť občanom, nech si uvedomia, že nebudú mať určené miesta pre státie svojich áut. Malo sa to riešiť s občanmi, preto som hlasoval proti," doplnil. Prípadné aktualizácie VZN sú podľa Hatvanyiho akceptovateľné, sám je podľa svojich slov za to, aby sa parkovací systém spustil.



Správu parkovania v meste bude mať na starosti nová obchodná spoločnosť Služby mesta Bojnice, jej založenie odobrili mestskí poslanci v máji. Mesto teraz čaká vyhlásenie súťaže na dodávateľa parkovacieho systému, dolaďuje systémy, aby kooperovali so softvérmi v meste. "Proces je dlhý, nedá sa to spraviť zo dňa na deň. Budeme radi, keď systém spustíme od 1. januára 2024," dodal Smatana.