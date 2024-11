Dražbou diel verejnosť opäť podporí bojnickú nemocnicu a ZUŠ

Bojnice 25. novembra (TASR) - Dražbou umeleckých diel bude môcť verejnosť opäť podporiť Nemocnicu s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach a Základnú umeleckú školu (ZUŠ) v Bojniciach. Tretí ročník charitatívnej aukcie Vianočná iskra sa bude v turistickom centre hornej Nitry konať 16. decembra. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti.



Diela do aukcie venovali umelci z hornej Nitry, učitelia a žiaci ZUŠ i zamestnanci bojnickej NsP. "Výťažok z aukcie použije nemocnica na nákup polohovateľných kresiel pre kardiologických pacientov a nových lavičiek do čakární na internom oddelení. Časť výťažku z diel učiteľov a detí zo ZUŠ použije umelecká škola na nákup farieb, plátna, rámov a ďalšieho materiálu," priblížila nemocnica.



Obrazy si verejnosť môže pozrieť v rámci predaukčnej výstavy v Kultúrnom centre Bojnice od 4. do 16. decembra.



Druhý ročník charitatívnej aukcie sa konal vlani v decembri, záujemcovia si mohli vydražiť viac ako 140 diel. Organizátori vyzbierali približne 8000 eur. Výťažok aukcie putoval pre interné i psychiatrické oddelenie v nemocnici, v ZUŠ ho použili na nákup materiálu.