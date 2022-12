Financie z charitatívnej dražby pomôžu v Bojniciach nemocnici i ZUŠ

Bojnice 13. decembra (TASR) - Obrazy umelcov z hornej Nitry i detí zo Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Bojniciach si budú môcť záujemcovia vydražiť na vianočnej charitatívnej aukcii v piatok (16. 12.) v Kultúrnom centre Bojnice. Výťažok z umeleckej dražby poputuje nemocnici i škole, súčasťou aukcie bude i obraz od Salvadora Dalího. Informovala o tom hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Lenka Kukučková.



Charitatívnu dražbu pripravili umelci z regiónu hornej Nitry, deti a učitelia zo ZUŠ v Bojniciach, zamestnanci Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, ako i priatelia nemocnice a školy.



"Financie nemocnica použije na nákup nového nábytku do ošetrovne, mliečneho pultu na detské oddelenie, ale aj špeciálnych kresiel pre pacientov so srdcovými ochoreniami na internom oddelení," načrtol riaditeľ nemocnice Peter Glatz.



Polovicu výťažku z diel učiteľov a detí zo ZUŠ v Bojniciach škola podľa neho použije na nákup farieb, plátna, rámov a ďalšieho materiálu.



Charitatívna aukcia sa uskutoční od 19.00 h vo vestibule kultúrneho centra. Vrcholom dražby bude drevoryt od Salvadora Dalího Inferno #5 od donora z Bratislavy.



Obrazy si verejnosť bude môcť pozrieť vo vestibule kultúrneho centra od stredy (14. 12.).