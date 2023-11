Kultúrne centrum Bojnice vymenilo osvetlenie vo foyeri a pred budovou

Bojnice 27. novembra (TASR) - Kultúrne centrum (KC) Bojnice pristúpilo k výmene osvetlenia vo foyeri a pred vstupom do budovy. Novými svetlami šetrí i náklady na energiu. Úpravou priestorov prešla i mestská knižnica.



Riaditeľ KC Vojtech Bartko uviedol, že k výmene osvetlenia centrum hlavne pristúpilo z toho dôvodu, aby ho zjednotilo. "Od 80. rokov minulého storočia, keď sa kultúrny dom otvoril, tam boli veľké žiarovky. Svietidlá sa postupom času vymieňali za tie, ktoré mali byť šetrnejšie. Doba však pokročila a nakoniec tam bolo svietidiel niekoľko druhov. Preto sme sa ich rozhodli zjednotiť," priblížil Bartko.



KC podľa neho zakúpilo nové svetlá, ktoré nie sú veľmi drahé, ale sú zároveň šetriace. Nové svietidlá majú i vyššiu intenzitu osvetlenia. "Pracujeme i na ich fázovaní, aby sme ich vedeli rôzne používať. Vo foyeri budú dva okruhy, jeden bude realizovaný ako výstavný panel. To znamená, že bude nasvecovať steny, kde sú vystavené obrazy, keďže máme i priestor na galériu. Všetky ďalšie svetlá budú osvecovať všetko ostatné," ozrejmil riaditeľ KC.



Úpravou prešlo i spodné poschodie mestskej knižnice, ktorá je vstupom do detského oddelenia. "S podporou priateľov, ktorí sídlia priamo v budove, sme zakúpili nové ušiakové kreslá. Ľudia si tam tak budú môcť posedieť, oddýchnuť si, prečítať knižku. Priestory sa snažíme zútulniť, aby sa v nich návštevníci cítili dobre," dodal Bartko.