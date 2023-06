Bojnice ku koncu minulého roka dlžili viac ako 500.000 eur

Bojnice 27. júna (TASR) - Celkový dlh mesta Bojnice ku koncu minulého roka predstavoval 505.598,40 eura. Celková úverová zadlženosť tak predstavovala 8,21 percenta. Záverečný účet za rok 2022 schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok.



Mesto spláca úver vo výške 500.000 eur, ktorý mu banka poskytla v rokoch 2019 a 2020 a je určený na refinancovanie uskutočnených rekonštrukcií. Ku koncu minulého roka splatilo termínovaný úver na spolufinancovanie rekonštrukcie mestského úradu. Samospráva prijala i návratnú finančnú pomoc vo výške takmer 140.000 eur od Ministerstva financií SR, prvú splátku uskutoční v roku 2024.



"Mesto je stále v dobrej kondícii, čo sa týka úverového zaťaženia, veľké investície nás však ešte len čakajú. Budeme musieť držať pevne kormidlo v rukách a postupovať podľa legislatívy," zhodnotila viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová.



Samosprávu podľa nej čakajú investície do rekonštrukcie Hurbanovho námestia s rozpočtom viac ako milión eur, mesto sa chystá spustiť parkovací systém, čaká ho nákup technológií či vozidla. "Ďalej je to investícia do verejného osvetlenia. Ak chceme riešiť osvetlenie v celom meste, v minulosti boli náklady rátané na 1,5 milióna eur. Chceme rekonštruovať Pivár, investícia z fondov predstavuje 3,7 milióna eur, ďalšie financie budú však potrebné na zariadenie," doplnila.



Kováčová Píšová pripomenula, že výšku prijatia úverových zdrojov limituje legislatíva, mesto si tak vie zobrať úver maximálne vo výške približne 2,5 milióna eur. "Budeme si musieť veľmi dobre rozmyslieť, ako budeme k investíciám pristupovať, v akom čase ich budeme realizovať, aby sme to zvládli," dodala viceprimátorka.



Celkové príjmy mesta vlani dosiahli 6.929.704 eur, celkové výdavky predstavovali 6.852.913 eur. Po vylúčení účelovo viazaných dotácií použije mesto na tvorbu rezervného fondu 8541,66 eura. V rezervnom fonde malo mesto ku koncu minulého roka 734.723,54 eura.