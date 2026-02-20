< sekcia Regióny
Bojnice majú k dispozícii novú zvukovú a svetelnú techniku
Projekt nákupu techniky podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Autor TASR
Bojnice 20. februára (TASR) - Kultúrne centrum (KC) Bojnice čiastočne obnovilo svoju zvukovú a svetelnú techniku. Do majetku mu pribudli dva basové reproduktory, dva dvojprijímače vrátane bezdrôtových mikrofónov, digitálny zvukový mixážny pult a dymostroj. Informovalo o tom na sociálnej sieti.
„Technika už je naplno využívaná, a to nielen v divadelnej, ale aj v kongresovej sále či na vonkajšej terase pred KC počas exteriérových podujatí,“ uviedlo KC Bojnice.
Podotklo, že v procese obnovy technického vybavenia tak, aby spĺňalo tie najvyššie štandardy, je len na začiatku. „Preto sme tento mesiac vypracovali ďalší projekt na ešte väčšiu a výraznejšiu obnovu ako zvukovej, tak aj svetelnej techniky,“ doplnilo.
