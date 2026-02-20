Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 20. február 2026Meniny má Lívia
< sekcia Regióny

Bojnice majú k dispozícii novú zvukovú a svetelnú techniku

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Projekt nákupu techniky podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Autor TASR
Bojnice 20. februára (TASR) - Kultúrne centrum (KC) Bojnice čiastočne obnovilo svoju zvukovú a svetelnú techniku. Do majetku mu pribudli dva basové reproduktory, dva dvojprijímače vrátane bezdrôtových mikrofónov, digitálny zvukový mixážny pult a dymostroj. Informovalo o tom na sociálnej sieti.

„Technika už je naplno využívaná, a to nielen v divadelnej, ale aj v kongresovej sále či na vonkajšej terase pred KC počas exteriérových podujatí,“ uviedlo KC Bojnice.

Podotklo, že v procese obnovy technického vybavenia tak, aby spĺňalo tie najvyššie štandardy, je len na začiatku. „Preto sme tento mesiac vypracovali ďalší projekt na ešte väčšiu a výraznejšiu obnovu ako zvukovej, tak aj svetelnej techniky,“ doplnilo.

Projekt nákupu techniky podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 19. februára

Súpermi Slovákov v semifinále budú reprezentanti USA

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko

POŽIAR BYTOVKY V LEMEŠANOCH: V nemocnici skončili šiesti ľudia