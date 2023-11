Bojnice prijali nové zásady hospodárenia s majetkom

Bojnice 21. novembra (TASR) - Mesto Bojnice sa bude pri predaji a prenájme svojho majetku riadiť novými pravidlami. Zásady hospodárenia schválili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní, samospráva v nich okrem iného upravila i podmienky uplatňovania tzv. osobitného zreteľa.



"Dôvodom prijatia nových zásad je novelizácia zákona o majetku obcí, ktorá nás donútila prijať nové pravidlá. Tieto sa týkajú troch okruhov," načrtla vedúca oddelenia správy majetku mesta Tatiana Molnárová.



Prvý okruh sa podľa nej týka určenia pravidiel pre prebytočnosť majetku, pričom tento môže byť po novom vyhlásený za dočasne alebo trvalo prebytočný vo vzťahu k predaju alebo prenájmu. "Potom je to stanovenie podmienok pre osobitný zreteľ, zvlášť pre prenájom a zvlášť pre predaj. Treťou kategóriou je stanovenie kritérií pre zníženie ceny. Osobitný zreteľ spočíva vo výhode prenajať alebo predať majetok konkrétnej osobe a zníženie ceny môže byť z dôvodu charity alebo verejno-prospešného záujmu," priblížila.



Okolité samosprávy spolu s novými zásadami hospodárenia s majetkom mesta upravili i cenové mapy, ktoré sú ich prílohou. "Mesto Bojnice nemá spravenú cenovú mapu, pretože pri cene vychádza zo znaleckého posudku, teda všeobecnej hodnoty, ktorá je stanovená ako minimálna cena. Predajná cena potom môže byť stanovená vyššie," priblížila ďalej Molnárová. V prípade Bojníc sú podľa nej stanovené tri okruhy, a to vnútro hradného múra, za hradným múrom katastrálne územie Bojnice a katastrálne územie Dubnica.



Prijatím nových zásad mesto na základe novelizácie zákona o majetku obcí sprísnilo podmienky uplatňovania osobitného zreteľa. "Toto bolo cieľom legislatívy, aby samospráva už vnímala ako samostatný podnikateľský subjekt, ktorý narába s majetkom obce. Nesie sa v duchu, že socializmus sa skončil, to znamená, že aj pre samosprávy platia trhové pravidlá a nemali by predávať za symbolické euro alebo hľadať spôsoby, prečo majetok predať niekomu za inú cenu, ako je trhová," dodala Molnárová.