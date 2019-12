Poslanci Bojníc budú rozhodovať o rozpočte na budúci rok neskôr

Bojnice 5. decembra (TASR) - Bojnickí mestskí poslanci budú o rozpočte mesta na budúci rok rozhodovať neskôr. Pôvodne mali základný dokument mesta schvaľovať na svojom rokovaní vo štvrtok, na návrh poslankyne Antónie Kováčovej Píšovej to bude 12. decembra.



"Rozpočet na ďalšie roky potrebujeme detailnejšie prebrať. Jedným z dôvodov je časové hľadisko, keďže materiálov na toto zastupiteľstvo bolo neúrekom. Zamerali sme sa hlavne na úpravy rozpočtov na tento rok, aby sme ich detailnejšie prešli," zdôvodnila Kováčová Píšová.



Problematikou rozpočtu na roky 2020 až 2022 sa podľa nej budú poslanci zaoberať na rokovaní 12. decembra, ide jednak o rozpočet mesta, ako i rozpočty príspevkových organizácií a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. "Potrebujeme sa na to komplexnejšie pozrieť a k rozpočtom bude zasadať i volebný obvod. Žiadame detailnejšie informácie k jednotlivým položkám. Prostredníctvom hlavného kontrolóra sme si vyžiadali tieto informácie, časť nám bola dodaná, časť ešte len bude. Ide o to, aby sme nerobili časté úpravy rozpočtu počas roka," doplnila.



Kúpeľné mesto plánuje budúci rok hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom. Jeho celkové príjmy majú v roku 2020 dosiahnuť 11.802.495 eur, svoje celkové výdavky naplánovalo na čiastku 11.785.895 eur.