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Festival v Bojniciach prinesie do centra remeslá i pouličné umenie
Podnetom na vznik podujatia bolo podľa Maliarika to, že je sám maliarom, umeniu a dizajnu sa venuje celý svoj život.
Autor TASR
Bojnice 24. júla (TASR) - Remeslá i pouličné umenie prinesie do centra Bojníc 12. ročník festivalu Multi Art. Na podujatí sa od piatka do nedele (26. 7.) predstaví niekoľko desiatok remeselníkov, jeho súčasťou bude i maliarske sympózium či latino tancovačka. Pre TASR to uviedol organizátor Dušan Maliarik.
„Gro podujatia budú tvoriť umeleckí remeselníci, bude ich 92, a to z oblasti keramiky, kože, dreva, hračiek, textilu, príde i remeselník, ktorý bude fúkať sklenené figúrky a výrobca lukov,“ spomenul Maliarik s tým, že remeselníkov doplní i gastronómia.
Súčasťou programu budú podľa neho i tvorivé dielne pre deti či pouliční umelci, návštevníci sa budú môcť zúčastniť aj na škole bubnovania. „Program doplní tradične i maliarske sympózium. Zúčastňuje sa na ňom desať až 15 maliarov, ktorí budú priamo na mieste tvoriť obrazy a ponúkať ich na predaj. Tradičná latino tancovačka sa uskutoční v sobotu (25. 7.) na námestí, zastreší ju Cubano Project z Prievidze. Celé námestie a priestor pod zámkom bude žiť umením celý víkend,“ priblížil.
Podnetom na vznik podujatia bolo podľa Maliarika to, že je sám maliarom, umeniu a dizajnu sa venuje celý svoj život. „Chcel som preto do Bojníc priniesť pouličné, remeselné a kvalitné umenie,“ dodal.
„Gro podujatia budú tvoriť umeleckí remeselníci, bude ich 92, a to z oblasti keramiky, kože, dreva, hračiek, textilu, príde i remeselník, ktorý bude fúkať sklenené figúrky a výrobca lukov,“ spomenul Maliarik s tým, že remeselníkov doplní i gastronómia.
Súčasťou programu budú podľa neho i tvorivé dielne pre deti či pouliční umelci, návštevníci sa budú môcť zúčastniť aj na škole bubnovania. „Program doplní tradične i maliarske sympózium. Zúčastňuje sa na ňom desať až 15 maliarov, ktorí budú priamo na mieste tvoriť obrazy a ponúkať ich na predaj. Tradičná latino tancovačka sa uskutoční v sobotu (25. 7.) na námestí, zastreší ju Cubano Project z Prievidze. Celé námestie a priestor pod zámkom bude žiť umením celý víkend,“ priblížil.
Podnetom na vznik podujatia bolo podľa Maliarika to, že je sám maliarom, umeniu a dizajnu sa venuje celý svoj život. „Chcel som preto do Bojníc priniesť pouličné, remeselné a kvalitné umenie,“ dodal.