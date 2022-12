Bojnice naplánovali na budúci rok jedinú kapitálovú investíciu

Bojnice 18. decembra (TASR) - Samospráva Bojníc naplánovala na budúci rok jedinú kapitálovú investíciu. Zabezpečiť chce spustenie dlhodobo plánovaného parkovacieho systému na území mesta. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2023, ktorý na svojom rokovaní tento týždeň schválili mestskí poslanci.



Samospráva na rok 2023 naplánovala mierne prebytkový rozpočet. Celkové príjmy mesta by mali v budúcom roku dosiahnuť 10.046.289 eur, celkové výdavky 9.793.251 eur. Rozdiel tak predstavuje 253.038 eur.



"Tvorba rozpočtu nebola vôbec ľahká, pravdepodobne nič ľahké nás nečaká. Rozpočet ovplyvnilo viacero faktorov, snažili sme sa pri jeho tvorbe postupovať rozumne, aby sme to nejakým spôsobom ´neprestrelili´, ale stále je tam priestor na úpravy počas roka. Chceli sme začať s rozpočtom a nie provizóriom," skonštatoval primátor Ladislav Smatana.



Viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová pripomenula, že všetky mestá, obce, ako i celé Slovensko sa momentálne nachádza v ekonomickej nestabilite. "V rozpočte sme kládli dôraz na výdavkovú časť, čo sa týka cien energií a budeme sa snažiť posilniť príjmovú časť," ozrejmila Kováčová Píšová.



Popri jedinej kapitálovej investícii radnica podľa nej berie ohľad na výdavky, ktoré už má zazmluvnené, a to na telocvičňu pri základnej škole a projekt moderné technológie. "Príjmová časť je posilnená o pripravované všeobecne záväzné nariadenia ohľadom navyšovaní daní. Nie je to populárna téma medzi obyvateľmi, zariadenia s ubytovaním, bohužiaľ, nachádzame sa v takej situácii, že je to nevyhnutné," podotkla.



Časť z prebytku vo výške 200.000 eur radnica zahrnula do rozpočtu ako príjem na sanáciu cien energií. "Dúfame, že vláda niečo pošle na dorovnanie výpadku príjmu," poznamenala viceprimátorka.



Jedinú kapitálovú investíciu v podobe parkovacieho systému za 100.000 eur vytkol vedeniu mesta poslanec Jozef Hatvanyi. "Investičné akcie by sme radi zrealizovali, ale nebudeme ich zbytočne plánovať a potom neuskutočniť. Radšej by sme to chceli mať niekde vzadu hlave a pokiaľ bude možnosť, schválime úpravu rozpočtu a neskôr ich zrealizujeme," reagoval primátor. Samospráva chce podľa neho začať skromne a postupne, najskôr sa musí zoznámiť so stavom v meste.



V rezervnom fonde bude mať mesto približne 740.000 eur, zatiaľ si tak nebude brať úver.