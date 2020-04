V bojnickej nemocnici je 16 zamestnancov pozitívnych na COVID-19

Bojnice 23. apríla (TASR) – V Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach potvrdili do stredy (22. 4.) nákazu novým koronavírusom u 16 zamestnancov. Nemocnica o tom informuje na sociálnej sieti.



Títo zamestnanci nevykazovali podľa nemocnice žiadne príznaky ochorenia COVID-19. "Ale boli testovaní, lebo prišli do styku s pacientom z oddelenia neurológie, ktorého pozitivitu zachytila Univerzitná nemocnica Martin. Do dnešného dňa sme zabezpečili pretestovanie 350 z celkového počtu 736 zamestnancov," uviedla nemocnica.