Bojnice nenašli dodávateľa moderných technológií

Bojnice 11. apríla (TASR) - Samospráve Bojníc sa ani na druhý raz nepodarilo nájsť realizátora projektu moderných technológií. Investície tak bude pravdepodobne riešiť čiastkovo. Prioritne sa chce zamerať na parkovací systém, verejné osvetlenie a kamerový systém.



"Projekt Moderné technológie v centre mesta Bojnice sme zdedili, je tam podpísaná zmluva z júna 2021 na nenávratný finančný príspevok (NFP). Ide o investície, ktoré riešia inteligentné verejné osvetlenie, inteligentné priechody pre chodcov, inteligentný kamerový systém a parkovací systém," pripomenula viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová.



Celkové oprávnené výdavky projektu podľa nej predstavujú približne 950.000 eur, NFP predstavuje 904.000 eur a mesto by sa na financovaní malo podieľať sumou 46.000 eur. Dodávateľa technológií mesto súťažilo naposledy v minulom roku, verejné obstarávanie ukončilo vlani v novembri. "Vtedy sa nik neprihlásil, projekt si tak nenašiel svojho záujemcu na realizáciu. Ako nové vedenie mesta sme rozmýšľali, čo s projektom spravíme. Zmluva je platná, spoluúčasť nie je vysoká," spomenula Kováčová Píšová.



Dodávateľa hľadalo mesto od februára tohto roka cez verejnú súťaž opäť, zákazku však koncom marca nikomu nepridelilo. Vyplýva to z oznámenia, ktoré zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Súťaž plánuje vyhlásiť opäť.



Kováčová Píšová ozrejmila, že samospráva už skôr za prioritu označila riešenie parkovania v turistami vyhľadávanom centre, zamerať sa chce preto naň. "Okrem rekonštrukcie Hurbanovho námestia, ktorú chceme realizovať v tomto roku, je to práve parkovací systém. Ten je žiadúci a potrebný. Taktiež by sme z projektu moderných technológií prebrali i časť verejného osvetlenia, ktoré je potrebné riešiť. Rovnako tak kamerový systém, ktorý je prepojený s parkovaním," dodala viceprimátorka.