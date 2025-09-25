< sekcia Regióny
Bojnice nesúhlasia so zrušením dňa pracovného pokoja počas 17.novembra
Primátor mesta Ladislav Smatana si podľa svojich slov uvedomuje, že samospráva schválila uznesenie až po schválení parlamentom, chcela však vyjadriť svoj nesúhlas.
Autor TASR
Bojnice 25. septembra (TASR) - Samospráva Bojníc nesúhlasí so zrušením dňa pracovného pokoja počas 17. novembra - Dňa boja za slobodu a demokraciu. Uznesenie, ktorým odmieta už prijaté opatrenie v rámci konsolidačného balíka, prijalo mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom štvrtkovom rokovaní. Pridalo sa tak k ďalším mestám na Slovensku. Samospráva bude hľadať možnosti, ako zabezpečiť zamestnancom mesta voľno počas tohto sviatku.
Primátor mesta Ladislav Smatana si podľa svojich slov uvedomuje, že samospráva schválila uznesenie až po schválení parlamentom, chcela však vyjadriť svoj nesúhlas. Tvrdí, že zrušením dňa pracovného pokoja počas 17. novembra si verejnosť dátum ani neuvedomí a nevšimne, podobne ako sa to deje s 28. októbrom (Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu, pozn. TASR), ktorý tiež nie je dňom pracovného pokoja a už nemá takú váhu.
„Myslím si, že 17. november je taký dôležitý, že na tomto by sme naozaj nemali šetriť. Pri konsolidácii to nie je ani zrnko piesku z tých peňazí, ktoré treba ušetriť. Význam tohto sviatku je však obrovský. Najmä v dnešnej dobe, keď začínajú prevládať totalitné spôsoby vládnutia, je dôležité pripomenúť si boj za slobodu a demokraciu v novodobých dejinách Slovenska,“ vysvetlil Smatana.
Samospráva podľa neho preverí možnosti, ako zákonným spôsobom zabezpečiť zamestnancom mesta voľný deň počas 17. novembra.
Uznesenie, ktorým nesúhlasí so zrušením 17. novembra ako dňa pracovného pokoja, schválilo na svojom rokovaní v stredu (24. 9.) i MsZ v Púchove, informovala samospráva na sociálnej sieti. Mestský parlament podľa nej zároveň odporučil vedeniu mesta, mestským spoločnostiam a školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, aby udelili svojim zamestnancom pracovné voľno s náhradou mzdy a žiakom riaditeľské voľno.
