Bojnice obnovili zámer rekonštrukcie objektu Pivára, obstaralo projekt

Bojnice 28. marca (TASR) - Mesto Bojnice obnovilo zámer rekonštrukcie Meštianskeho domu, známeho ako Pivár, na Hurbanovom námestí. Na realizačný projekt obnovy národnej kultúrnej pamiatky vyčlenilo 66.000 eur. Financie na samotné práce chce žiadať z Plánu obnovy a odolnosti SR. Odobrili to mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok.



Realizačný projekt sa bude týkať celého objektu Pivára. "Doteraz sme mali vypracovaný projekt len na južnú stranu objektu, ide o projekt z roku 2016. Aktuálne sa púšťame do celého objektu," uviedla viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová.



Pôjde podľa nej o kompletnú rekonštrukciu pamiatky okrem prvkov, ktoré mesto zabezpečilo v minulosti, akým bola strecha na jednej strane domu, týka sa tak podzemných častí, stredu, vnútra strechy. "Výkazom-výmerom zistíme i rozpočet, teda koľko nás rekonštrukcia bude stáť. Vieme, že v minulosti bola južná strana vyčíslená na približne dva milióny eur. Môj odhad je približne päť miliónov eur. Radi by sme sa zapojili do výzvy plánu obnovy, žiadosti sa tam predkladajú do konca decembra 2024," priblížila s tým, že žiadosť o financie by chcelo mesto podať v budúcom roku.



Samospráva počíta s pôvodným zámerom využitia Meštianskeho domu na komunitné centrum. "V rámci tohto projektu nemôžeme rátať s komerčným využitím, to môže byť maximálne 20 percent, Pivár je však takto využívaný na viac ako 20 percent. Ruka v ruke pred podaním žiadosti tak budeme musieť riešiť aj rozviazanie nájomných zmlúv. Dúfam, že to dotknutí pochopia, ide o verejný záujem," poznamenala Kováčová Píšová.



Na myšlienke obnovy Pivára v minulosti participoval i mestský poslanec Michal Lekýr. "Z mojej strany i strany ďalších poslancov je stále snaha robiť maximum preto, aby sme ho zachránili. Je to jedna z najstarších budov v meste, ako i najvzácnejších a sme radi, že patrí mestu," skonštatoval Lekýr. Mesto sa o túto budovu podľa neho musí starať. "V minulosti prešla rôznymi typmi rekonštrukcií, je vo veľmi zlom stave, keď sa pozeráme na strechu, bola narušená aj statika budovy. Toto všetko sú veci, ktoré musí realizačný projekt zadefinovať a aj povedať, koľko to všetko bude stáť," dodal.



Barokový nárožný Meštiansky dom bol postavený v 50. rokoch 18. storočia a v minulosti slúžil ako pivovar. Má štvorkrídlový uzavretý pôdorys a dve poschodia. V súčasnosti v ňom sídli viacero komerčných prevádzok, ako i obradná miestnosť mesta. Za národnú kultúrnu pamiatku ho vyhlásili v roku 1963.