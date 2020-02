Obyvatelia Bojníc nebudú môcť stavať nehnuteľnosti v okolí pohrebísk

Bojnice 1. februára (TASR) - Stavebníci nebudú môcť v okolí do 50 metrov od cintorínov v Bojniciach stavať svoje nehnuteľnosti. Nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o pohrebiskách tiež okrem iného zakazuje kosenie trávy počas pohrebných obradov. Na svojom rokovaní tento týždeň ho schválili tamojší mestskí poslanci.



Schválením miestnej normy samospráva kúpeľného mesta reaguje na nový zákon o pohrebníctve, ktorý prijal parlament. "Tou najdôležitejšou zmenou je, že pokiaľ si samospráva do 31. marca neupraví ochranné pásmo formou VZN, tak toto ochranné pásmo zaniká," povedal pre TASR prednosta Mestského úradu v Bojniciach Daniel Palacka.



Ak by si samospráva podľa neho neupravila ochranné pásmo, stavebníci by si mohli svoje nehnuteľnosti stavať až na hranicu cintorína. "V rámci ochranného pásma si samospráva môže vymedziť, ktoré činnosti alebo funkcie nebudú v tomto pásme vykonávané. Počas pohrebov tak nebudú môcť ľudia vyrušovať pílením či kosením trávy," priblížil.



Ďalšie zmeny, ktoré vyplývajú z novely zákona, bude riešiť prevádzkovateľ pohrebísk na území mesta. "Zároveň sme prijali návrh, aby mestský úrad podnikol kroky, aby sa na marcové zastupiteľstvo pripravilo ďalšie VZN, ktoré sa bude venovať prevádzkovému poriadku cintorína," dodal prednosta.