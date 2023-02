Bojnice odvolali E. Beliansku z postu riaditeľky kultúrneho centra

Bojnice 7. februára (TASR) - Riaditeľka príspevkovej organizácie Kultúrne centrum (KC) Bojnice Emília Belianska končí na svojom poste. Na návrh primátora mesta Ladislava Smatanu ju v utorok na svojom rokovaní odvolalo z funkcie mestské zastupiteľstvo (MsZ). Primátor ako dôvod uviedol stratu dôvery, Beliansku rozhodnutie podľa jej slov mrzí.



"Prácu v kultúre som robila podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Myslím si, že vždy zodpovedne, aj keď nie vždy sa dá povedať, že tak, ako by sme chceli," vyhlásila Belianska.



Za čisto pragmatické označil svoje dôvody na odvolanie Belianskej z postu riaditeľky predseda komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve Pavol Drozd. Spomenul, že výmena ľudí na riadiacich pozíciách je úplne normálna v každej súkromnej firme. "Človek je tam päť, šesť rokov, príde ďalší, lebo donesie nový vietor, nové nápady, invenciu," vysvetlil Drozd.



Rovnako postupuje samospráva podľa neho i teraz, prišlo nové vedenie mesta, poslanci a tí majú podľa jeho tvrdenia diametrálne odlišnú predstavu o tom, ako by sa mala kultúra robiť a chcú ju robiť lepšie. "Želali by sme si odvážnejšiu dramaturgiu, nové mená účinkujúcich a súborov, otvoriť foyer KC na výstavy obrazov, fotografií, vytvoriť priestor na výchovné koncerty, takisto dať priestor domácim zoskupeniam, ktorých je tu nespočetné množstvo, nech sa prezentujú. Nech sa kultúrny dom otvorí pre nás, obyvateľov mesta, lebo to je jeho funkcia, aby fungoval a slúžil domácim," priblížil.



Riaditeľka KC reagovala, že centrum v rámci miestnej kultúry robilo jarmoky, výstavy. "Musia brať do úvahy aj tú skutočnosť, že nemáme výstavné priestory. Vestibul je viacúčelový, keď ho prenajímame alebo máme divadlá, nie je to ako galéria, ktorá je zabezpečená, je tam zamestnanec, je vybavená. Všetko chce svoje materiálne vybavenie," ozrejmila Belianska.



I počas leta, keď je veľa návštevníkov, KC podľa nej organizovalo výstavy, džezové koncerty na námestí, na zámku, divadlá. Riaditeľka spomenula i financovanie, malé mesto ako je Bojnice, má viacero organizácií a musí teda podľa nej "ukrojiť" financie kultúre. "Keby sme mali vyšší príspevok, tých možností je veľmi veľa. Dá sa robiť aj za málo peňazí veľa muziky, ale nie vždy, lebo základné poplatky treba uhradiť," podotkla.



Belianska podľa svojich slov cíti krivdu. Kritizovala, že primátor jej mal vysloviť nedôveru ani nie dva mesiace po tom, ako je v úrade. Samospráva chcela jej pôsobenie ukončiť dohodou, o čom s ňou rokovala, doterajšia riaditeľka KC tvrdí, že jej primátor povedal, že má podať výpoveď.



Mesto plánuje na post riaditeľa kultúry vyhlásiť výberové konanie, kto bude viesť KC dovtedy, ešte nevie.