Bojnice osadili na križovatke pri škole spomaľovacie vankúše
V lokalite pristúpilo i k obmedzeniu maximálne povolenej rýchlosti.
Bojnice 18. septembra (TASR) - Mesto Bojnice osadilo na križovatke ulíc v blízkosti základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) spomaľovacie vankúše. V lokalite pristúpilo i k obmedzeniu maximálne povolenej rýchlosti. Informovalo o tom na svojom webe.
K zmenám v doprave pristúpila radnica na základe diskusie a požiadaviek od obyvateľov, spresnilo mesto.
Spomaľovacie vankúše pribudli na križovatke ulíc Pribinova a Sama Chalupku, samospráva v spolupráci so Službami mesta Bojnice zároveň na celej Pribinovej ulici obmedzila maximálnu povolenú rýchlosť na 30 kilometrov za hodinu.
„Cieľom zmeny je zvýšiť bezpečnosť a ochranu zdravia a životov našich detí a ich rodičov v okolí ZŠ, ako aj MŠ,“ ozrejmila radnica. V tejto súvislosti žiada obyvateľov o zvýšenú pozornosť a dodržiavanie dopravného značenia v meste.
