Bojnice plánujú budúci rok hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom

Bojnice 26. novembra (TASR) - Mesto Bojnice plánuje budúci rok hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom. Základný dokument mesta nastavilo ako reálny, zahrnulo do neho investície, ktoré bude môcť budúci rok zrealizovať. Rozpočet schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok.



"Rozpočet sa kreoval dosť dlho a snažili sme sa ho urobiť čo najpresnejšie, aby sme zbytočne nenadhodnocovali príjmy a potom mali problém v novom roku s dofinancovaním. Či už ide o organizácie alebo jednotlivé naše kapitoly," načrtla Klaudia Bartková, poverená vedením finančného oddelenia mestského úradu.



Samospráva sa podľa nej snažila očistiť rozpočet aj z hľadiska investícií, v prípade úverového zaťaženia mesto úver neplánuje. "Rieši sa len preklenovací úver, ktorý sa berie na projekt z eurofondov. Dnes bol schválený a tento sa do rozpočtu premieta. Nerieši sa tak, že by sa mesto nejakým spôsobom zadlžovalo," ozrejmila.



Mesto a poslanci podľa Bartkovej prijali i konsenzus v prípade investícií, aby bola rekonštrukcia zameraná len na jednu komunikáciu, ktorá prinesie výsledný efekt. "Je to na rokovaní poslaneckého zboru, na jeho dohode. Rozpočet sme zostavili ako málo prebytkový, aby sme sa zmestili aj do prognóz, ktoré sú na strane príjmov a na strane výdavkov," skonštatovala.



Rozpočet na budúci rok počíta i so zamestnaním architekta mesta, jeho pôsobenia sa dožadovali poslanci už dlhšie. Radnica na tento účel vyčlenila 18.000 eur. Z mimorozpočtových zdrojov chce mesto budúci rok zabezpečiť realizáciu projektu moderných technológií v centre za viac ako 900.000 eur či vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta takmer za 17.000 eur. V pláne má i rekonštrukciu budovy Pivára za 450.000 eur či rekonštrukciu klimatizácie v budove kultúrneho centra. Ďalšie financie radnica vyčlenila na zabezpečenie projektových dokumentácií.



Celkové príjmy naplánovalo mesto na 9.229.767 eur, výdavky mesta by mali v budúcom roku dosiahnuť 9.158.567 eur. Celková bilancia rozpočtu je tak vo výške 71.200 eur.