Plážové kúpalisko je v havarijnom stave, Bojnice ho chcú obnoviť

Bojnice 11. marca (TASR) - Samospráva Bojníc chce zabezpečiť rekonštrukciu plážového kúpaliska. Športový a rekreačný areál v správe technických služieb (TS) je v havarijnom stave. Financie na jeho obnovu chce mesto získať z Fondu na spravodlivú transformáciu.



Samospráva bude hľadať riešenie, aby mohla kúpalisko otvoriť i v tohtoročnú letnú sezónu. "Je to všetko o financiách, je tam havarijný stav. Určite tam bude treba dať veľa prostriedkov," povedal viceprimátor Jozef Hatvanyi.



"Riaditeľ TS Roman Hlaváč sa obrátil na poslancov zastupiteľstva s požiadavkou na vyčlenenie finančných prostriedkov. Je to plátanie, ja sa tejto téme venujem 13 rokov a upozorňoval som vedenie mesta, že takéto krátkodobé investície nič neriešia," ozrejmil mestský poslanec Maroš Greschner.



Samospráva si podľa neho neuvedomuje, že napriek tomu, v akom stave sa kúpalisko nachádza, každý rok generuje "zelené" čísla. "Sú to síce malé peniaze, ale je zázrak, že ho napriek jeho stavu nemusíme dotovať," podotkol.



Mestské zastupiteľstvo už dávnejšie vyčlenilo v rozpočte financie vo výške 100.000 eur na projektovú dokumentáciu na obnovu kúpaliska. "Potrebujeme mať pripravený konkrétny projekt na uchádzanie sa o zdroje z transformácie hornej Nitry, na plážové kúpalisko by sme mohli žiadať dotáciu až do výšky desiatich miliónov eur. Uvidíme, ako sa s tým zadávateľ vyrovná," priblížil Greschner.



Otázkou podľa neho je, či bude mesto robiť kompletnú dokumentáciu na túto sumu alebo si ju rozdelí na niekoľko častí. "Ak by sme totiž nezískali dotáciu, môžeme tento areál po jednotlivých etapách zveľaďovať v rámci svojich možností," dodal.



"Takéto verejné kúpalisko nám chýba, v Bojniciach je Čajka, tá je však v súkromných rukách. Bolo by preto dobré, aby sme plážové kúpalisko pre ľudí z Bojníc, Prievidze a okolia sprevádzkovali," poznamenal Hatvanyi.